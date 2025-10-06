Αυστηροί έλεγχοι της Π.Ε. Πέλλας στη διακίνηση των ακτινιδίων

Έκτακτους ελέγχους σε παραγωγούς, τυποποιητές και εμπόρους ακτινιδίων για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά στη διακίνηση του προϊόντος, πραγματοποιούν αυτήν την περίοδο κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Π.Ε. Πέλλας, οι παραγωγοί και οι έμποροι ακτινιδίων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση των απαιτήσεων ωρίμανσης των ακτινιδίων.

Πιο αναλυτικά:

Για τους τυποποιητές/συσκευαστές (εμπόρους τύπου Α και Β), τα ακτινίδια που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις τους πρέπει να έχουν τουλάχιστον 6,2° Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.

Η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward για όλη τη χώρα είναι η 15η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Απαραίτητη είναι η δήλωση των εισερχόμενων ποσοτήτων στην πλατφόρμα του μητρώου εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ).

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν τη διακίνηση ακτινιδίων, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την Υ.Α υπ. αριθμ. 9475/136897/18 (ΦΕΚ 4728 Β/22-10-2018) και με τις διατάξεις του Ν. 4235/2014(ΦΕΚ – 32 Α/11-2-2014).