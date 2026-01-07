Enjoy it’s from europe: Προκήρυξη στις 22/1 για νέα ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 205 εκατ. ευρώ το 2026 για τη συγχρηματοδότηση δράσεων προώθησης βιώσιμων και υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, τόσο εντός των συνόρων της Ένωσης όσο και διεθνώς. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2026, που εγκρίθηκε αυτή την εβδομάδα, πρόκειται για το μεγαλύτερο κονδύλι που έχει ποτέ διατεθεί για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα και τα πρότυπα ποιότητάς τους.

Έως 160 εκατ. ευρώ θα εκταμιευθούν σε επιχορηγήσεις για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων από ομάδες παραγωγών και άλλους εμπορικούς φορείς του αγροδιατροφικού τομέα: 150 εκατ. ευρώ κατανέμονται μεταξύ της προώθησης σε τρίτες χώρες και της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, με κονδύλια ύψους 70,3 εκατ. ευρώ και 79,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα· 10 εκατ. ευρώ προορίζονται για μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων.

Μια βασική πρωτοβουλία φέτος είναι μια νέα εκστρατεία για την προώθηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών τροφίμων και γεωργών ως βασικού μέρους της κοινωνίας/του κοινωνικού ιστού μας, η οποία θα δρομολογηθεί το 2026, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Η εκστρατεία έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και να καλλιεργήσει το αίσθημα υπερηφάνειας μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ για την υψηλή ποιότητα των εγχωρίως παραγόμενων γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Αποσκοπεί, επίσης, στην αύξηση της κατανάλωσης γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, στην ανάδειξη του ρόλου των γεωργών και στην ενίσχυση του δεσμού με τους καταναλωτές. Η εκστρατεία θα διεξαχθεί και στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Εκτός της ΕΕ, τα προγράμματα θα απευθύνονται σε περιφέρειες και χώρες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης για τα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ. Αυτές περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και τη Βόρεια Αμερική.

Τέλος, το πρόγραμμα εργασίας προβλέπει, επίσης, μια σειρά πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανώτατο όριο τα 10 εκατ. ευρώ. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν αποστολές υψηλού επιπέδου του επιτρόπου Χάνσεν με επιχειρηματικές αντιπροσωπείες σε τρίτες χώρες, εκστρατείες προώθησης και ενημέρωσης σε τρίτες χώρες, συμμετοχή της ΕΕ σε σημαντικές διεθνείς εμπορικές εκθέσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής και ανάπτυξη εγχειριδίων εισόδου στην αγορά για τους εξαγωγείς.

Το όραμα για τη γεωργία και τα τρόφιμα αναγνωρίζει την πολιτική προώθησης της ΕΕ ως βασικό εργαλείο για τη στήριξη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ, προσφέροντας ευκαιρίες για την εδραίωση, την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των εξαγωγικών αγορών της ΕΕ. Επιβεβαιώνει, επίσης, ότι η πολιτική προώθησης της ΕΕ θα παραμείνει στρατηγικό εργαλείο πολιτικής που θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα, τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) θα προκηρύξει δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στις 22 Ιανουαρίου 2026 – μία για τα λεγόμενα «απλά» προγράμματα, με έναν ή περισσότερους οργανισμούς από την ίδια χώρα της ΕΕ· ένα για «πολλαπλά» προγράμματα, με τουλάχιστον δύο οργανισμούς από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη ή από έναν ή περισσότερους οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα ευρύ φάσμα φορέων, όπως οι εμπορικές οργανώσεις και οι οργανώσεις παραγωγών και οι ομάδες γεωργικών προϊόντων διατροφής που είναι υπεύθυνες για δραστηριότητες προώθησης, είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση και να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Οι προσκλήσεις θα είναι ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων για περίοδο τριών μηνών.

Ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες και διαδικτυακά στις 27-28 Ιανουαρίου 2026. Οι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να συμμετάσχουν για να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν από τους επιτυχόντες δικαιούχους, καθώς και να δικτυωθούν με πιθανούς εταίρους του έργου.