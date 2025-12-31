Σε ΦΕΚ η απόφαση για τα υπόλοιπα του προανθικού 2021

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ (Β 7139/30-12-2025) η απόφαση για την καταβολή των υπόλοιπων του προανθικού του 2021, με τη μορφή ενισχύσεων De Minimis σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του πρώην ΥφΑΑΤ και βουλευτή Πέλλας της ΝΔ, Διονύση Σταμενίτη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της πληρωμής των δικαιούχων παραγωγών.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης για την Π.Ε. Πέλλας, ορίζονται οι παραγωγοί (κυρίως της περιοχής της Βεγορίτιδας) κερασιών, μήλων και βύσσινων, οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τις πληρωμές του προανθικού για το έτος 2021.

“Η εκκρεμότητα που υπήρχε από τον παγετό της Άνοιξης του 2021 κλείνει σταδιακά, όπως είχαμε καθήκον απέναντι στους δικαιούχους παραγωγούς. Όπως έχω τονίσει, με αυτή τη διαδικασία αποκαθίσταται μια αδικία που δημιουργήθηκε εξαιτίας των ελλείψεων της σχετικής ΚΥΑ, βάσει της οποίας είχαν καταβληθεί οι αποζημιώσεις για το προανθικό στάδιο του 2021” αναφέρει σε δ΄ήλωσή του ο κ. Σταμενίτης.