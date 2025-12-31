Πληρώθηκε στην εκπνοή του έτους η Εξισωτική

Από τις 17:30 της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου 2025 ξεκίνησε τελικά η πίστωση της εξισωτικής αποζημίωσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών με το ποσό της πληρωμής διαμορφώνεται τελικά στα 177 εκατ. ευρώ, περίπου, χαμηλότερα δηλαδή από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ypaithros.gr η σχετική εντολή διαβιβάστηκε στο τραπεζικό σύστημα αργά το απόγευμα και λίγο μετά ξεκίνησε η διαδικασία των πιστώσεων.

Να σημειθωθεί ότι δυνατότητα άμεσης ανάληψης υπάρχει μόνο μέσω των ATM της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι δικαιούχοι που διατηρούν λογαριασμούς σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να δουν τα ποσά να πιστώνονται την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, λόγω των διατραπεζικών διαδικασιών.