Ενεργοποιείται το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με αρχική δημόσια δαπάνη ύψους 160 εκατ. ευρώ

Τη συμφωνία χρηματοδότησης για την ενεργοποίηση των τριών νέων χρηματοδοτικών εργαλείων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) υπέγραψαν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, και η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), Ισμήνη Παπακυρίλλου. Με τη συμφωνία αυτή τίθεται σε εφαρμογή το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο είχε εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο προβλέπει τη διάθεση χαμηλότοκων δανείων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, συνολικής αρχικής δημόσιας δαπάνης ύψους 160 εκατ. ευρώ. Μέσω της μόχλευσης πόρων, το ποσό αυτό εκτιμάται ότι μπορεί να κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις που φτάνουν τα 365 εκατ. ευρώ, δίνοντας σημαντική ώθηση στον αγροδιατροφικό τομέα, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Η υλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων θα πραγματοποιηθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία αναλαμβάνει ρόλο Διαχειρίστριας του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, σε συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στόχος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και η δημιουργία ισχυρών προϋποθέσεων για νέες επενδύσεις σε όλη τη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ο συνολικός προϋπολογισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ανερχόταν σε 115 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 45 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη σαφή αναβάθμιση της χρηματοδοτικής παρέμβασης υπέρ του αγροδιατροφικού τομέα.

Τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία περιλαμβάνουν εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους, μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου, καθώς και ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο αποκλειστικά για νέους γεωργούς. Το τελευταίο συνδυάζει δάνειο με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη, δίνοντας για πρώτη φορά στους νέους αγρότες πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στήριξη της νέας γενιάς παραγωγών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Μέσα από τα νέα εργαλεία, επιδιώκεται η μείωση του κόστους δανεισμού, η παροχή μειωμένων εξασφαλίσεων και η ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Όπως δήλωσε ο ΥπΑΑΤ, Κώστας Τσιάρας, η συμφωνία αποτελεί ουσιαστική στήριξη για τον πρωτογενή τομέα, προσφέροντας στοχευμένα χρηματοδοτικά κίνητρα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού επαγγέλματος.

«Είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο πλαίσιο του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μια σημαντική εξαγγελία του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που παρέχει ουσιαστική στήριξη στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, μέσα από τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις παροχής εγγυήσεων και τη δυνατότητα χορήγησης μικρών δανείων, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν αποφασιστικά τον αγροτικό κόσμο και το αγροτικό επάγγελμα, ιδίως στη σημερινή συγκυρία», είπε ο υπουργός.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των νέων αγροτών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής πολιτικής. «Με τον τρόπο αυτόν, προσφέρουμε πολύτιμα χρηματοδοτικά εργαλεία σε έναν ευρύ αριθμό παραγωγών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα αφενός να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και τους πόρους του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και αφετέρου να στηρίξουν, σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο, τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους, μέσω δανείων με εγγυήσεις και στοχευμένα κίνητρα, που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα», πρόσθεσε ο Κώστας Τσιάρας, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας με την ΕΑΤ.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, υπογράμμισε ότι η τράπεζα αναλαμβάνει να μετατρέψει τους διαθέσιμους πόρους σε άμεση ρευστότητα και πραγματικές επενδυτικές ευκαιρίες, επισημαίνοντας τα ακόλουθα: «Η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη στρατηγική δέσμευση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα με σύγχρονα, αποτελεσματικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πόρων σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, σε συνδυασμό με τους ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και το καινοτόμο εργαλείο για νέους γεωργούς, δημιουργούν ένα ισχυρό πλαίσιο στήριξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Η ΕΑΤ αναλαμβάνει να μετατρέψει αυτούς τους πόρους σε άμεση ρευστότητα και επενδυτικές ευκαιρίες για τους Έλληνες αγρότες και επιχειρήσεις του κλάδου, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα σε σύγχρονο πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης».