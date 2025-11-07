Εννεαμελές συντονιστικό για τα προβλήματα των εκτροφέων αυτόχθονων φυλών

Εκπρόσωποι φορέων και πλήθος εκτροφέων αυτόχθονων φυλών από όλη τη χώρα, συμμετείχαν στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στην Κατερίνη.

Η ανάγκη για τη συγκεκριμένη συνάντηση προέκυψε από τη στάση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί το σύνολο των εκτροφέων.

Να σημειωθεί οτι συμπληρώνεται ένας χρόνος, από το χρονικό σημείο όπου θα έπρεπε να έχει πληρωθεί η προκαταβολή της παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, για το πρώτο έτος εφαρμογής, το 2024.

Ίσως χειρότερο και από τη στάση πληρωμών σήμερα, είναι η συνεχιζόμενα απαράδεκτη στάση του ΥΠΑΑΤ, να επιμένει να μην ενημερώνει τους παραγωγούς για θέματα που αφορούν τη ζωή και την καθημερινότητά τους.

Η παντελής αδυναμία προγραμματισμού των εκτροφέων, αφού δεν γνωρίζουν πότε και αν θα πληρωθούν, θέτει σε άμεσο κίνδυνο, πέρα από την αξιοπιστία τους, την ίδια την επιβίωση τόσο των ίδιων όσο και των ζώων τους.

Η πρωτοφανής εξαθλίωση και απαξίωση των ανθρώπων της παραγωγής, οδηγεί σε αθρόα έξοδο, κυρίως των νέων ανθρώπων από το επάγγελμα, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εθνική οικονομία, την ερημοποίηση της υπαίθρου, την κοινωνική συνοχή και σίγουρα τη διατήρηση, εν τέλει, των αυτόχθονων ελληνικών φυλών.

Από τη διεξοδική συζήτηση, αναδείχθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός συντονιστικού οργάνου του συνόλου των φορέων/εκτροφέων των αυτόχθονων φυλών με στόχο:

1. Τη διαχείριση της παρούσας κρίσης μέσω συντονισμού, επικοινωνίας, διεκδίκησης και κυρίως προετοιμασίας της επερχόμενης δικαστικής διεκδίκησης, εφόσον το ΥΠΑΑΤ δεν αλλάξει άμεσα τακτική, όσον αφορά την ενημέρωση των παραγωγών και την ξεκάθαρη δέσμευση του για τις όποιες προθέσεις του και, εν τέλει, την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τους εκτροφείς.

2. Τη διερεύνηση της χρησιμότητας ενημέρωσης και εμπλοκής της Ευρωπαϊκής επιτροπής γεωργίας (DG Agri), για τα ζητήματα εφαρμογής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σχετικά με τις αυτόχθονες φυλές στη χώρα μας.

3. Τη διερεύνηση/δημιουργία των προϋποθέσεων, για την ίδρυση ενός δευτεροβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης του συνόλου των εκτροφέων αυτόχθονων φυλών της χώρας.

Το προσωρινό 9μελές συντονιστικό όργανο αποτελείται από τις/τους:

1. Γιωρούδης Γεώργιος

2. Δαλέζη Σοφία

3. Καραβίδας Ιωάννης

4. Μπαζάκα Αλεξάνδρα

5. Πετρίδου Ευθυμία

6. Τσαπραΐλης Αχιλλέας

7. Τσέρνιος Χρήστος

8. Τσιμνιόπουλος Στέργιος

9. Τσιόγκας Παναγιώτης

