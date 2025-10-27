Μέτρα για τον καταρροϊκό πυρετό στα αιγοπρόβατα από τον δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Πρόγραμμα απολυμαντικών ψεκασμών στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής όπου κρίνεται απαραίτητο, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του ιού της Ευλογιάς Προβάτων και Αιγών (Sheep and Goat Pox) εφαρμόζει ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη συμβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων. ​

Η δράση ξεκίνησε ήδη από τις Δημοτικές Κοινότητες Κουρτεσίου, Νέας Μανωλάδας και Μανωλάδας, όπου έχουν καταγραφεί ύποπτα κρούσματα. Οι απολυμάνσεις θα επεκταθούν τάχιστα σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου, ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων.

​Μέσω της απολύμανσης με εγκεκριμένα σκευάσματα, επιδιώκεται ο άμεσος περιορισμός της διασποράς του ιού, η προστασία του τοπικού ζωικού κεφαλαίου και η θωράκιση των μονάδων. Ο δήμος απηύθυνε κάλεσμα στους κτηνοτρόφους των περιοχών όπου έχουν προκύψει ύποπτα κρούσματα, να συνεργαστούν και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να επιτρέπουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των συνεργείων στους στάβλους και τους περιβάλλοντες χώρους για τους ψεκασμούς και να τηρούν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας (π.χ. περιορισμός επισκεπτών).

​Η άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας είναι υποχρεωτική σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε ύποπτου συμπτώματος. Διευκρινίζεται ότι ο ιός της Ευλογιάς Προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Πηγή: ertnews.gr