Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την προκήρυξη των νέων Σχεδίων Βελτίωσης

Στην αναλυτική περιγραφή όλων των βημάτων που πρέπει να γίνουν μέχρι την προκήρυξη των νέων Σχεδίων Βελτίωσης προχώρησε ο Ευθύμης Τσιατούρας, προϊστάμενος Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΑΤ, κατά τη διάρκεια της τεχνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στις 27 Μαρτίου.

Την Κυριακή 29 Μαρτίου ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για την απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής των παρεμβάσεων Π3-73-2.1, 2.2 και 2.6, που είναι τα λεγόμενα Σχέδια Βελτίωσης και συμπεριλαμβάνουν τη δράση της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας μέσω ΑΠΕ και τη δράση της διαχείρισης αποβλήτων (κυκλική οικονομία), πέραν της γνωστής δράσης για την αγορά τρακτέρ, παρελκομένων και λοιπού εξοπλισμού. Όπως είπε ο κ. Τσιατούρας, αυτή την εβδομάδα και λίγες μέρες από τη Μεγάλη Εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι όποιες διορθώσεις στο τελικό κείμενο και προς τα τέλη Μαΐου θα βγει μία πολύ σύντομη διαβούλευση μόνο για τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων. Στη συνέχεια, αφού γίνουν και πάλι οι κατάλληλες διορθώσεις και προσαρμογές, πιθανότατα προς το τέλος του Μαΐου – για να είναι έτοιμο και το πληροφοριακό σύστημα υποδοχής των αιτήσεων – αναμένεται να «βγει στον αέρα» και η πρόσκληση.

Εντός του Μαΐου τοποθέτησε τη δημοσίευση της πρόσκλησης και η γενική γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα, μιλώντας την 1η Απριλίου στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βάμβακος.

Ειδικότερα, ο κ. Τσιατούρας, κατά την τεχνική ενημέρωση προς τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ, αναφέρθηκε σε κάποιες διαφορές που έχουν τα νέα με τα παλιά Σχέδια Βελτίωσης:

• Όλες οι παρεμβάσεις προκηρύσσονται ταυτόχρονα μέσα από μια ενιαία πρόσκληση, αλλά με διακριτό προϋπολογισμό.

• Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων (ημερομηνία κοπής τιμολογίου) ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της πρόσκλησης, όταν ανέβει η πρόσκληση στη «Διαύγεια».

• Υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε επιχορηγούμενο προϋπολογισμό, σε επιλέξιμο προϋπολογισμό και σε ιδιωτική συμμετοχή.

• Επιλέξιμος είναι ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων επενδύσεων.

• Επιχορηγούμενος είναι αυτός που είναι μέσα στα όρια στήριξης.

• Ιδιωτική συμμετοχή είναι η διαφορά μεταξύ επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

• Ο ΦΠΑ δηλώνεται στις επενδυτικές δαπάνες, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στα αθροίσματα.

• Στο νέο πλαίσιο τα όρια της Π3-73-2.1 (αγορά τρακτέρ, εξοπλισμού κ.λπ.) είναι στα 200.000 ευρώ για τη φυτική παραγωγή και 400.000 ευρώ για τη ζωική παραγωγή. Για τα συλλογικά σχήματα έχουμε 400.000 και 500.000 ευρώ αντίστοιχα.

• Πάνω σε αυτόν τον προϋπολογισμό μπορεί να έρθει κάποιος και να έχει προσαυξήσεις αν θέλει να ενταχθεί στις άλλες δύο παρεμβάσεις για το νερό ή για την κυκλική οικονομία: Στην Π3-73-2.1 είναι έως 150.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 250.000 ευρώ για τα συλλογικά σχήματα και στην Π3-73-2.6 είναι έως 200.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 500.000 ευρώ για τα συλλογικά σχήματα.

• Στο εύλογο κόστος, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ζητάμε από τον επενδυτή να συμπεριλάβει στον φάκελό του τρεις προσφορές για όλες τις επενδύσεις, που να φαίνεται ότι είναι από διαφορετικές εταιρείες. Ο κ. Τσιατούρας έδωσε και παραδείγματα από μη αποδεκτές προσφορές σε προηγούμενο Σχέδιο Βελτίωσης, σύμφωνα με τον έλεγχο της Κομισιόν.

• Η επιλεξιμότητα των παρελκομένων συνδέεται πλέον με σαφή και εύλογο τρόπο με το είδος των καλλιεργειών και με τη δυναμικότητα του ελκυστήρα, που θα κατέχει μελλοντικά η αγροτική εκμετάλλευση.

• Η αγορά γης καθίσταται επιλέξιμη χωρίς τον περιορισμό του να είναι όμορη με ήδη ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.

• Δεν ενισχύονται οι δαπάνες για την αγορά ελαιόπανων.

• Κατά την υποβολή αίτησης θα χρησιμοποιηθεί η δηλωθείσα έκταση και τα δηλωθέντα ζώα (σ.σ. με βάση το ΟΣΔΕ 2025). Ωστόσο κατά την αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί η προσδιορισθείσα έκταση και τα προσδιορισθέντα ζώα (σ.σ. μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ).

• Σε σχέση με την προδημοσίευση της πρόσκλησης, τελικά, στη νησιωτική χώρα (πλην Κρήτης και Ευβοίας) μειώνεται το όριο της τυπικής απόδοσης εισόδου από τα 12.000 ευρώ στα 8.000 ευρώ.