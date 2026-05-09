Στις 26 Μαΐου αναμένονται οι ανακοινώσεις του ΥΠΑΑΤ για Σχέδια Βελτίωσης και Νέους Αγρότες

Στην Αράχωβα, στις 26 Μαΐου, θα συνεδριάσει για 7η φορά η Επιτροπή Παρακολούθησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2023-2027, υπό την προεδρία της γενικής γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώς Ζέρβα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η εν λόγω συνεδρίαση, διότι, θα γίνει αναφορά στην πρόοδο υλοποίησης σημαντικών παρεμβάσεων του ΣΣ-ΚΑΠ, καθώς και στην ωριμότητα ενεργοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων, όπως η προκήρυξη για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, η οποία ετοιμάζεται για τις εξής παρεμβάσεις:

• Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην Ανταγωνιστικότητα»

• Π3-73-2.2 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

• Π3-73-2.6 «Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Όμως, υπάρχει κι άλλο ένα φλέγον ζήτημα για το οποίο αναμένονται ανακοινώσεις: Τι γίνεται με την αξιολόγηση των φακέλων και την πληρωμή της προκαταβολής των νέων γεωργών και κτηνοτρόφων, που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους από τον Μάρτιο του 2025 για να χρηματοδοτηθούν από την παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας».

Το πιο πιθανό είναι εκείνη την εβδομάδα – 25 με 29 Μαΐου – να βγει η πολυπόθητη απόφαση ένταξης με τα ονόματα των δικαιούχων, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής των προκαταβολών από τη ΓΔΕΛΕΠ της ΑΑΔΕ (πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τέλος, πολύ σημαντική θα είναι η ενημέρωση από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τις δράσεις του εγκεκριμένου αναθεωρημένου Στρατηγικού Σχεδίου, καθώς η έγκριση ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις στις 6 Μαρτίου 2026. Πρόκειται για την 3η τροποποίηση του ελληνικού ΣΣ-ΚΑΠ, η οποία υποβλήθηκε επίσημα στην ΕΕ στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις που αφορούν σε στοιχεία άμεσων ενισχύσεων και τομεακών παρεμβάσεων, καθώς και σε ορισμένα στοιχεία της αιρεσιμότητας ισχύουν από την 7η Μαρτίου 2026, ενώ οι τροποποιήσεις σχετικά με παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης από τις 11 Δεκεμβρίου 2025.

*Το κείμενο δημοσιεύτηκε πρώτα στην ηλεκτρονική «Ύπαιθρο Χώρα» και αναπροσαρμόστηκε μία μέρα μετά για το ypaithros.gr, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες από το ΥΠΑΑΤ