Enterprise Greece: «Το ελληνικό μάρμαρο αναδεικνύεται στη Fuorisalone Milano 2026»

«Το ελληνικό μάρμαρο αναδεικνύεται στη Fuorisalone Milano 2026», επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Enterprise Greece, με αφορμή τη συμμετοχή της χώρας μας στην έκθεση Fuorisalone 2026, που πραγματοποιείται από τις 20 έως τις 26 Απριλίου στο Μιλάνο.

Όπως αναφέρεται, η Ελλάδα ξεχωρίζει στην παγκόσμια σκηνή στο Fuorisalone 2026, μία απο τις πιο επιδραστικές εκθέσεις διακόσμησης και σχεδιασμού στον κόσμο, με το μήνυμα «Greek Marble: Then. Now. Forever.», προβάλλοντας τη διαρκή επίδραση και παρουσία του ελληνικού μαρμάρου στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.

H Enterprise Greece σε συνεργασία με την Greek Marble Association (GMA) υποστηρίζουν το project GREEK MARBLE OYZERI με στόχο την προβολή του ελληνικού μαρμάρου ως δυναμικό στοιχείο ντιζάϊν. Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν:

Πρόσβαση σε διεθνείς αγοραστές και decision-makers.

Ευκαιρίες για συνεργασίες και νέες αγορές.

Ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητάς τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ