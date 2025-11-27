Εντός Δεκεμβρίου το πρώτο μεγάλο έναντι αποζημιώσεων για τις ζημιές των παγετών του 2025

Με την πίστωση της προκαταβολής του τσεκ, ο ΕΛΓΑ διασφαλίζει την αναγκαία ρευστότητα για την ομαλή καταβολή των αποζημιώσεων, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, Ανδρέας Λυκουρέντζος, σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για πληρωμές και ΟΠΕΚΕΠΕ στις 27 Νοεμβρίου.

«Η είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς γίνεται μέσω της βασικής ενίσχυσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πληροφοριακών μας συστημάτων για σήμερα (27 Νοεμβρίου), τα έσοδα βρίσκονται στην αναμενόμενη περιοχή των 80-85 εκατ. ευρώ, περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι που ήταν γύρω στα 80 εκατ. ευρώ», σημείωσε ο κ. Λυκουρέντζος.

Με την ολοκλήρωση της πίστωσης των 363 εκατ. ευρώ για την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης, ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση των υπόλοιπων προκαταβολών, που αναμένεται να φτάσουν μεταξύ 100 και 120 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το ποσοστό που θα αποφασίσει η διοίκηση του Οργανισμού, εντός του Δεκέμβρη.