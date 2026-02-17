Έντυπο Ε3 2025: Τι Πρέπει να Γνωρίζουν οι Αγρότες – Τι αλλάζει για τις αγροτικές επιχειρήσεις

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την Απόφαση Α.1042/2026 για το έντυπο Ε3 που αφορά το φορολογικό έτος 2025. Το έντυπο αυτό δείχνει όλα τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησής σας και πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση εισοδήματος.

Τι αλλάζει για τις αγροτικές επιχειρήσεις

Κωδικός 083 – Αγροτικές ενισχύσεις

Πλέον δηλώνετε μόνο τις τρέχουσες ενισχύσεις : άρθρ. 113 ν. 4926/2022 (κτηνοτροφικές εκμεταλ.), άρθρ. 72 ν. 5016/2023 (έκτακτη στήριξη σε γεωργούς), περίπτ. γ’ και δ’ άρθρ. 47 ν. 5035/2023, και οι νέες αγροτικές ενισχύσεις: άρθρ. 60 ν. 5255/2025 & άρθρ. 1 ν. 5251/2025.

: Τι αφαιρέθηκε: παλιές ενισχύσεις που αφορούσαν τον ν. 4919/2022 και τον ν. 4982/2022.

Παράδειγμα: Αν λάβατε ενίσχυση για λιπάσματα το 2025, πλέον δεν την δηλώνετε στον κωδικό 083, αλλά μόνο τις ενισχύσεις που καλύπτονται από τους νέους νόμους.

Κωδικός 082 – Αναδρομικά

Τα αναδρομικά που εισπράξατε το 2025 δηλώνονται πλέον στον κωδικό 082.

Παράδειγμα: Αν λάβατε αναδρομικά για επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις που αφορούν προηγούμενα έτη αλλά εισπράχθηκαν το 2025, μπαίνουν εδώ.

Προσυμπλήρωση και τροποποιήσεις

Η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τα ποσά από τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο myDATA .

τα ποσά από τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο . Μπορείτε να τα διορθώσετε , αλλά: Υπάρχει όριο 30% απόκλισης από τα προσυμπληρωμένα ποσά, Οι διορθώσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της Α.1045/2025 , για να μην υπάρξουν κυρώσεις.

, αλλά:

Σημαντικό