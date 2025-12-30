Φορολογία: Κλείσιμο χρήσης 2025 για αγρότες

της Φωτεινής Α. Μακρή, λογίστριας-φοροτεχνικού Α’ τάξης

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους 2025, όπως κάθε χρόνο, ο αγρότης θα πρέπει σε συνεργασία με τον λογιστή του να προχωρήσει σε σωστό προγραμματισμό για το κλείσιμο της χρήσης. Η έγκαιρη συγκέντρωση και παράδοση όλων των απαραίτητων στοιχείων εξασφαλίζει ξεκάθαρη εικόνα της αγροτικής εκμετάλλευσης και ομαλή ολοκλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Η διαδικασία του κλεισίματος χρήσης βοηθά αφενός στην ορθή απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων της αγροτικής επιχείρησης, αφετέρου στη σωστή και έγκαιρη εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για τη χρήση 2025.

Τι πρέπει να έχει προσκομίσει ο αγρότης στον λογιστή

Ο αγρότης πρέπει αυτές τις μέρες να προσκομίσει στον λογιστή οτιδήποτε έχει σχέση με τα έσοδά του και τα έξοδά του καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Όσον αφορά τα έσοδα, αυτά περιλαμβάνουν:

1. Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων:

✱ Όλα τα τιμολόγια πώλησης που έχει εκδώσει ο αγρότης του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.

✱ Δελτία Ημερήσιας Κίνησης (Ζ), για όσους είναι υπόχρεοι σε φορολογική ταμειακή μηχανή.

Για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος:

✱ Τα ειδικά στοιχεία που έχουν εκδώσει προς άλλους αγρότες ειδικού καθεστώτος.

✱ Τα τιμολόγια αυτοτιμολόγησης, τίτλου κτήσης που τους έχουν εκδώσει πελάτες υπαγόμενοι σε ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ν. 4308/2014, οι αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης παραστατικών διακίνησης και πώλησης. Περιλαμβάνονται, επίσης, χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης (π.χ. πωλήσεις απευθείας από το χωράφι).

2. Επιδοτήσεις – ενισχύσεις

✱ Αναλυτική εικόνα εισπράξεων από τον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

✱ Κατάσταση κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού για έλεγχο πιστώσεων.

Σημειώνεται ότι, με βάση το ισχύον πλαίσιο, οι αγροτικές επιδοτήσεις φορολογούνται πλέον στο έτος είσπραξής τους και όχι στο έτος που αφορούν.

3. Λοιπά έσοδα

✱ Έσοδα από παροχή αγροτικών υπηρεσιών σε τρίτους (εργασίες με γεωργικά μηχανήματα).

✱ Έσοδα από συνεταιρισμούς και διανομή πλεονάσματος, τα οποία φορολογούνται κατά τον χρόνο είσπραξης.

Όσον αφορά τα έξοδα, αυτά περιλαμβάνουν:

1. Εργατικό κόστος

✱ Εργόσημα και αμοιβές εργατών με ΕΦΚΑ.

✱ Αναγγελίες εργασιών μέσω ΕΡΓΑΝΗ.

✱ Δαπάνες που αφορούν τους εργάτες (σίτιση, ρουχισμός, μέσα ατομικής προστασίας κ.λπ.).

✱ Ασφαλιστικές εισφορές.

✱ Εισφορές ΕΦΚΑ αγρότη (εκπίπτει το ποσό που καταβλήθηκε εντός του 2025).

✱ Πληρωμές ρυθμίσεων.

✱ Αμοιβές μελών οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης.

✱ Αγορές και λειτουργικά έξοδα.

✱ Αγορές αγροτικών εφοδίων (λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοπροστατευτικά, πολλαπλασιαστικό υλικό).

✱ Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (αλωνισμός, ράντισμα, όργωμα κ.λπ.).

✱ Ενοίκια αγροτεμαχίων και συμφωνητικά μίσθωσης.

✱ Αμοιβές γεωπόνων, λογιστών, κτηνιάτρων, συμβούλων και λοιπών επαγγελματιών.

✱ Τιμολόγια σύνταξης και υποβολής Δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) και προγραμμάτων.

Τονίζεται εδώ ότι τα εργόσημα εκπίπτουν ως δαπάνη στον χρόνο πληρωμής και εκπίπτουν στο σύνολό τους.

2. Πάγια και εξοπλισμός

✱ Αγορές γεωργικών μηχανημάτων, τρακτέρ, ΦΙΧ, θερμοκηπίων, παγίων αλιείας.

✱ Αγορές ζώων (διαχωρισμός παγίων και αποθεμάτων).

✱ Γραφική ύλη και εξοπλισμός γραφείου που χρησιμοποιείται για την αγροτική δραστηριότητα.

✱ Λοιπές δαπάνες.

✱ Ασφάλιστρα ΕΛΓΑ και ιδιωτικά ασφαλιστήρια.

✱ Τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, καύσιμα, ανταλλακτικά.

✱ Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, ΤΟΕΒ και άρδευσης, ηλεκτρικό ρεύμα αντλιοστασίων.

✱ Επαγγελματική κινητή τηλεφωνία.

✱ Φορτωτικές, μεταφορικά και διόδια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το αγροτεμάχιο δεν χρησιμοποιείται παραγωγικά, η δαπάνη μπορεί να αμφισβητηθεί σε έλεγχο. Καλό είναι τα παραστατικά να συνδέονται ξεκάθαρα με την εκμετάλλευση.

Σημαντικές επισημάνσεις σε σχέση με τα έσοδα και τα έξοδα:

✱ Η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου θεωρείται έσοδο και καταχωρίζεται στα βιβλία.

✱ Οι αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, παρότι μπορεί να μη φορολογούνται, καταχωρίζονται στα έσοδα.

✱ Η αυτοτιμολόγηση απαιτεί έγγραφη συναίνεση του αγρότη ειδικού καθεστώτος.

✱ Ο ΕΝΦΙΑ αγροτεμαχίων και γεωργικών κτηρίων εκπίπτει ως έξοδο.

✱ Το αφορολόγητο/έκπτωση φόρου κατοχυρώνεται μόνο με ηλεκτρονικές πληρωμές.

✱ Για πωλητές σε λαϊκές αγορές εκπίπτουν τέλη δήμου, συνδρομές και έξοδα φύλαξης με παραστατικά.

✱ Στο ειδικό καθεστώς αγροτών εντάσσονται όσοι έχουν έσοδα έως 15.000 ευρώ και επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Εκπιπτόμενες δαπάνες

Πώς ελέγχουμε ποιες δαπάνες εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα; Αυτό προϋποθέτει ότι οι δαπάνες έχουν τρία χαρακτηριστικά:

1. Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της.

2. Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

3. Εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι κάθε δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής, ενώ κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, η εξόφλησή της θα πρέπει να γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή μέσω πιστωτικού ιδρύματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής, προ ΦΠΑ.

Τέλος, οι δαπάνες καυσίμων, που αφορούν λιανικές συναλλαγές, πρέπει να καταχωρίζονται ανά προμηθευτή. «Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν.4308/2014, τα διάφορα έσοδα και έξοδα μιας επιχείρησης δύνανται να καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις κ.λπ. της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο».