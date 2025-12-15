Για την 1η Μαΐου του 2026 μετατίθεται η εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής για τη διακίνηση ελαιοκάρπου

Για την 1η Μαΐου 2026 μετατίθεται, τελικά, η έναρξη της α’ φάσης εφαρμογής του μέτρου ψηφιακής έκδοσης δελτίων αποστολής, σε ό,τι αφορά τη διακίνηση ελαιοκάρπου από τους ελαιώνες στα ελαιοτριβεία, σύμφωνα με ανακοίνωση, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, των ΥΠΕΘΟ – ΑΑΔΕ, δίνοντας μια ανάσα στους παραγωγούς κατά την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Η εφαρμογή του μέτρου είχε ξεκινήσει από την 1η Δεκεμβρίου 2025, προκαλώντας πλήθος προβλημάτων στους παραγωγούς, αλλά και αντιδράσεων από τον αγροτικό κόσμο και τους εκπροσώπους του. Κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν, οπότε και ίσχυε η υποχρεωτικότητα του μέτρου, αναδείχθηκαν όλες οι πρακτικές δυσκολίες για τους παραγωγούς, οι οποίοι έπρεπε να προσαρμοστούν στη νέα αυτή υποχρέωση, ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες και υπό τη «δαμόκλειο σπάθη» των προστίμων, της τάξεως των 5.000 ευρώ.

Μετά το αλαλούμ που προκλήθηκε, οι πιέσεις φαίνεται ότι, για την ώρα, απέδωσαν, ώστε να υπάρξει αυτή η μετάθεση της εφαρμογής του μέτρου για την ελαιοκομία, με τη συγκομιδή να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, το ζήτημα παραμένει, καθώς τα εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν οι παραγωγοί χαρακτηρίζονται ανυπέρβλητα, με τους εκπροσώπους των αγροτών να ζητούν, ουσιαστικά, την αντικατάσταση του μέτρου με κάτι «περισσότερο εφαρμόσιμο», που θα ξεκινά από τα ελαιοτριβεία.

Παρεμβάσεις υπήρξαν από διάφορες κατευθύνσεις, μέσω αγροτικών φορέων, όπως αυτή της Ένωσης Μεσσηνίας, που απέστειλε επιστολή στο υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, αλλά και από βουλευτές. Το ίδιο συνέβη και από πλευράς ΣΑΣΟΕΕ, με επαφές που είχε πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο διάστημα, ενώ ο Σύνδεσμος ετοίμαζε νεότερη παρέμβαση το προσεχές διάστημα, η οποία εξακολουθεί να αναμένεται, καθώς αναζητά μια πιο μόνιμη και περισσότερο εφαρμόσιμη λύση. Η μετάθεση του μέτρου συνιστά μια «πρώτη κίνηση που αναδεικνύει όλες τις δυσκολίες που περιγράφουμε», σχολίασε στην «ΥΧ», ως πρώτη αντίδραση, ο Γιώργος Κατσούλης, πρόεδρος του ΣΑΣΟΕΕ. Ο ίδιος υπογράμμισε τη θέση του Συνδέσμου ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, μέσω των συστημάτων εισροών-εκροών, που θα ξεκινά από το ελαιοτριβείο. «Είναι κάτι που ισχύει έτσι κι αλλιώς για εκείνους που αυτοτιμολογούνται», σχολίαζε ο κ. Κατσούλης, προ της μετάθεσης της εφαρμογής του μέτρου, μιλώντας στην «ΥΧ». «Πρόκειται για μια εξαιρετική αδικία, αλλά και μια επιπρόσθετη ψηφιακή γραφειοκρατία», για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ανέφερε, απαριθμώντας τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που προκύπτουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές εντοπίζονται στην ηλικιακή αναλογία που έχει ο αγροτικός πληθυσμός, με τα 2/3 του να είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την ψηφιακή εξοικείωση και τη δυνατότητα εκμάθησης, αλλά και στο υπαρκτό ζήτημα της ψηφιακής σύνδεσης στην ελληνική ύπαιθρο, αφού σε πολλές ορεινές και ημιορεινές περιοχές δεν υπάρχει ούτε το συμβατικό σήμα κινητής, πόσω μάλλον ίντερνετ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος για την περίπτωση της ελιάς, «μιλάμε για ένα προϊόν που δεν πηγαίνει ως τελική παράδοση για πώληση, αλλά χρειάζεται επεξεργασία, με την πιθανότητα επιστροφής μέρους αυτού, οπότε κάθε φορά θα πρέπει να κόβεται ένα ψηφιακό δελτίο». Αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα, ακόμη και στην περίπτωση της λίπανσης των χωραφιών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που ανέφερε ο Μιχάλης Καμπιτάκης, α΄ αντιπρόεδρος του ΣΑΣΟΕΕ και πρόεδρος της Οργάνωσης Παραγωγών του Συνεταιρισμού Κάτω Ασιτών στο Ηράκλειο: «Παίρνω ένα τσουβάλι λίπασμα, που είναι τιμολογημένο με δελτίο αποστολής για το ένα χωράφι και για να το μεταφέρω στο άλλο χωράφι –πράγμα που ισχύει κατά κόρον με τον κατακερματισμένο κλήρο που υπάρχει– πρέπει να εκδώσω δελτίο αποστολής. Το ίδιο ισχύει και για να μεταφέρω στην αποθήκη ό,τι έχει απομείνει από αυτό».

Όπως καταγράφηκε κατά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, ένα επιπλέον ζήτημα που προέκυψε είναι και η οικονομική επιβάρυνση των παραγωγών, αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι ίδιοι ζητούν τη συνδρομή των λογιστών και γι’ αυτήν τη διαδικασία, ή απευθύνονται στα ελαιοτριβεία. Μάλιστα, το δύσχρηστο, όπως επεσήμανε ο κ. Καμπιτάκης, της καταχώρισης των στοιχείων σε πραγματικό χρόνο κατά την αναχώρηση από το χωράφι, ανάγκασε αρκετούς να στραφούν στη χρήση εφαρμογών (λογισμικών ιδιωτών), με κόστος που ετησίως ανέρχεται σε 100-150 ευρώ, οι οποίες και βοηθούν ουσιαστικά στην ανάρτηση των στοιχείων στο Mydata. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ήδη συνολική πρόταση από τον ΣΑΣΟΕΕ για το κομμάτι της ελαιοκομίας και σε ό,τι αφορά το πολυσυζητημένο Ελαιοκομικό Μητρώο, βάσει της οποίας τα στοιχεία μπορεί να αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπως αντλούνται και για τον ΕΛΓΑ.