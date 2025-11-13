Νέα ενίσχυση 12,2 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και Περιφέρειες για την ευλογιά

Σε νέα πληρωμή ύψους 12,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την επιζωοτία της ευλογιάς, προχώρησε, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το ΥΠΑΑΤ. Μέχρι σήμερα, οι συνολικές αποζημιώσεις και χρηματοδοτήσεις προς τις Περιφέρειες ανέρχονται σε 48 εκατ. ευρώ, με τις μεγαλύτερες ενισχύσεις να κατευθύνονται στη Θεσσαλία και την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:

«Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, πραγματοποιείται η 4η κατανομή αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την επιζωοτία της ευλογιάς, με νέο ποσό ύψους 12.248.642,97 ευρώ.

Η νέα αυτή πληρωμή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Υπουργείου για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία από τον Αύγουστο του 2024 αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ζωονόσου.

Συνολικά, για λειτουργικές δαπάνες των Περιφερειών και αποζημιώσεις κτηνοτρόφων έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα 48.080.149,29 ευρώ, καλύπτοντας το σύνολο των πληγεισών περιοχών της χώρας.

Οι μεγαλύτερες πληρωμές έχουν κατευθυνθεί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (17.656.738,31 ευρώ) και στη Θεσσαλία (16.463.708,27 ευρώ), ενώ ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα (4.573.114,34 ευρώ), η Κεντρική Μακεδονία (4.150.980,29 ευρώ) και η Στερεά Ελλάδα (2.104.458,36 ευρώ).

Η νέα – 4η κατανομή του 2025, αποζημιώσεων ενισχύει εκ νέου τη Θεσσαλία, η οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 6.962.120,96 ευρώ, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταβάλλονται 3.438.114,12 ευρώ.

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται επίσης στη Δυτική Ελλάδα (1.017.027,98 ευρώ), στην Κεντρική Μακεδονία (416.719,79 ευρώ) και στη Στερεά Ελλάδα (413.405,72 ευρώ.

Με τις νέες πληρωμές διασφαλίζεται η συνέχιση των αποζημιώσεων προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους και η ομαλή λειτουργία των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, που παραμένουν στην πρώτη γραμμή για την πρόληψη και εκρίζωση της νόσου.

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους ανά θανατωθέν ζώο φθάνει έως και τα 250 ευρώ και αποτελεί την υψηλότερη στην ΕΕ.

Δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα:

«Με συνέπεια συνεχίζουμε τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά και των Περιφερειών που έχουν επωμιστεί το βάρος της αντιμετώπισης της κρίσης. Η ομαλή ροή των πληρωμών και η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική κτηνοτροφία.

Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου είναι ευθύνη όλων μας και απαιτεί αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Η συνεργασία κράτους, Περιφερειών και παραγωγών είναι ο μόνος δρόμος για να διασφαλίσουμε το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφικής παραγωγής».