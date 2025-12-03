Νέες εξηγήσεις ΥΠΑΑΤ για την πληρωμή της Βασικής – Τι λέει για τη μείωση στην προκαταβολή, τα ελεγχόμενα ΑΦΜ, τις ενστάσεις και τα προβλήματα για τους κτηνοτρόφους σε 5 ΠΕ

Η συνολική χρηματοδοτική στήριξη προς τους αγρότες θα είναι φέτος υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει και δεύτερη κατανομή ενισχύσεων, προκειμένου να ωφεληθούν οι ειλικρινείς παραγωγοί, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι όσοι υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις ή βρίσκονται υπό έλεγχο της δικαιοσύνης δεν θα λάβουν ενίσχυση. Το συνολικό ύψος των φετινών πληρωμών αναμένεται να φτάσει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με σημαντική αύξηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πόρους του δεύτερου πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων.

Ακολουθεί το δελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΤ:

