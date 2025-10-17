Επείγουσα στήριξη των βαμβακοπαραγωγών της Ροδόπης ζητά η ανεξάρτητη βουλευτής, Γιώτα Πούλου

Η ανεξάρτητη βουλευτής Βοιωτίας, Γιώτα Πούλου, που πρόσκειται στο Κίνημα Δημοκρατίας, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνοντας την οικονομική ασφυξία που αντιμετωπίζουν οι βαμβακοπαραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Στην ερώτησή της, η βουλευτής αναδεικνύει σειρά προβλημάτων που πλήττουν την τοπική βαμβακοκαλλιέργεια: από φυσικές καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής και έλλειψη εγγειοβελτιωτικών έργων, μέχρι ξερικά χωράφια και γεωτρήσεις που έχουν στερέψει. Σοβαρό πλήγμα αποτελούν επίσης η εμφάνιση ασθενειών, η αύξηση του κόστους παραγωγής κατά 20-25% ετησίως, καθώς και η δραματική πτώση της τιμής πώλησης κατά 30% ετησίως από το 2022.

Η βουλευτής επισημαίνει ότι η αδιαφορία της κυβέρνησης και τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντείνουν την κρίση, αφήνοντας τους παραγωγούς αβοήθητους. «Η βαμβακοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και κινδυνεύει με εγκατάλειψη», υπογραμμίζει, προειδοποιώντας ότι η κοινωνική και οικονομική συνοχή της Ροδόπης βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η Γιώτα Πούλου καλεί την κυβέρνηση να σταθεί στο πλευρό των παραγωγών, προστατεύοντας την αγροτική παραγωγή και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας, προτού οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες.