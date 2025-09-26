Επισκέψεις σε πειράματα αγρού από τη BASF με ποικιλίες βαμβακιού FiberMax και Stoneville

Η BASF διοργάνωσε επισκέψεις σε πειραματικούς αγρούς με ποικιλίες βαμβακιού FiberMax® και Stoneville®, με τη συμμετοχή γεωπόνων της εταιρείας, βελτιωτών βαμβακιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και του Υπεύθυνου Αγρονομικής Ανάπτυξης Σπόρων της BASF για την Ευρώπη.

Οι ημέρες αγρού πραγματοποιήθηκαν από τις 25 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, σε βασικές περιοχές παραγωγής βαμβακιού της χώρας: Φάρσαλα, Πηνειάδα Τρικάλων, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Άδενδρο.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν από κοντά το νέο γενετικό υλικό της εταιρείας, μέσα από πειράματα τύπου Screening, Intermediate και Strip. Παράλληλα, αντάλλαξαν τεχνικές πληροφορίες, εμπειρίες και εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ εντόπισαν τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών περιοχών καλλιέργειας.

Φέτος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και επίσκεψη σε πειράματα Segregation, τα οποία ενισχύουν την εμπειρία της τοπικής ομάδας στην επιλογή ποικιλιών κατάλληλων για τις ελληνικές συνθήκες.

Οι επισκέψεις ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικές για όλες τις πλευρές και συνέβαλαν στη δημιουργία θετικών προσδοκιών για τις νέες ποικιλίες βαμβακιού της BASF στην Ελλάδα.

Η στρατηγική θέση της Ελλάδας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Η Ελλάδα αποτελεί κομβικό σημείο για τον έλεγχο, την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή ποικιλιών βαμβακιού για τις χώρες της Μεσογείου.

Μέσα από μια διαδικασία που εξελίσσεται τα τελευταία 20 χρόνια, διασφαλίζεται η συνεχής ροή νέου γενετικού υλικού από τους σταθμούς βελτίωσης στις ΗΠΑ προς την Ελλάδα, όπου αξιολογείται η προσαρμοστικότητά του στις τοπικές συνθήκες και προχωρά η περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Επιλογή γενετικού υλικού σε πρώιμα στάδια: Κάθε χρόνο δοκιμάζονται 40-50 νέες γενετικές σειρές από την Αμερική, οι οποίες αξιολογούνται στις ελληνικές συνθήκες και επιλέγονται όσες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

Κάθε χρόνο δοκιμάζονται 40-50 νέες γενετικές σειρές από την Αμερική, οι οποίες αξιολογούνται στις ελληνικές συνθήκες και επιλέγονται όσες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Σταθεροποίηση και καθαρισμός: Οι επιλεγμένες ποικιλίες περνούν από διαδικασίες σταθεροποίησης πριν την τελική έγκριση.

Οι επιλεγμένες ποικιλίες περνούν από διαδικασίες σταθεροποίησης πριν την τελική έγκριση. Τοπικός πειραματισμός και σποροπαραγωγή: Η ανάπτυξη ολοκληρώνεται με την παραγωγή σπόρου σε τοπικό επίπεδο.

Συμμετέχοντες από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ

Στις επισκέψεις συμμετείχαν:

Dawn Elizabeth Fraser και Brenda F. Owens – γενετίστριες από τις ΗΠΑ

και – γενετίστριες από τις ΗΠΑ Ornela Chase – γενετίστρια από το Βέλγιο

– γενετίστρια από το Βέλγιο Peter Dekeyzer – Υπεύθυνος Αγρονομικής Ανάπτυξης Σπόρων Ευρώπης

Νέα γενιά ποικιλιών FiberMax® & Stoneville®

Η νέα γενιά περιλαμβάνει τις ποικιλίες:

Stoneville Olivia, ST 830, ST 810

FiberMax Adora, Irida

Αυτές οι ποικιλίες καλύπτουν τις ανάγκες των παραγωγών για πρώιμες και μεσοπρώιμες ζώνες, προσφέροντας:

Υψηλό δυναμικό παραγωγής σε σύσπορο και ίνα

Άριστη προσαρμογή στις ελληνικές περιβαλλοντικές συνθήκες

Αντοχή σε περιβαλλοντικές πιέσεις και μυζητικά έντομα

Εξαιρετικό άνοιγμα καρυδιού για καλύτερη συγκομιδή και τελική ποιότητα

Υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, που τις καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικές για την αλυσίδα μεταποίησης του βαμβακιού

Μέσα από τον τοπικό πειραματισμό, η BASF στοχεύει στη συνεχή ανανέωση του χαρτοφυλακίου της, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Έλληνα παραγωγού.