Ευλογιά: «Μονόδρομος το εμβόλιο» λέει η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας
Πλατφόρμα 16 αιτημάτων προς την κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, μετά τη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες το μεσημέρι στη Λάρισα.
«Η συνέντευξη τύπου που οργανώσαμε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε ξεκάθαρο λόγο ύπαρξης: να αναδείξει δημόσια το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι κτηνοτρόφοι από την κρίση και τα μέτρα θανατώσεων, να καταγγείλει την απουσία ουσιαστικής στήριξης από την πολιτεία και την καθυστέρηση σε αποζημιώσεις, ενισχύσεις και μέτρα επιβίωσης, να παρουσιάσει συγκροτημένα αιτήματα ώστε να γίνουν κτήμα της κοινωνίας και να ασκηθεί πίεση προς την κυβέρνηση, αλλά και να υπερασπιστεί το ζωικό κεφάλαιο, τις αυτόχθονες φυλές και την κτηνοτροφική παράδοση, προβάλλοντας ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και πολιτισμικό», αναφέρει στην ανακοίνωσή της και συνεχίζει με 16 αιτήματα προς την κυβέρνηση:
- Άμεση ανάγκη για εμβολιασμό ώστε να διασώσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο – μονόδρομος το εμβόλιο.
- Επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αξιολόγηση των υπαρχόντων εμβολίων και την επιστημονική τους τεκμηρίωση.
- Σαφείς εξηγήσεις γιατί δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού (οικονομικοί, επιστημονικοί ή άλλοι λόγοι).
- Προστασία στα ζώα αυτόχθονων φυλών ώστε να διατηρήσουμε την κουλτούρα και την παράδοσή μας.
- Άμεση παύση θανατώσεων με επιστημονική καθοδήγηση, θεραπεία, απομόνωση, καραντίνα και εποπτεία.
- Άνοιγμα των σφαγείων για αποσυμφόρηση των μονάδων και ρευστότητα των επιχειρήσεών μας.
- Άμεση καταβολή αποζημιώσεων για όλα τα θανόντα ζώα, ανεξαρτήτως ηλικίας.
- Καταστροφή ζωοτροφών και αποζημίωση με πραγματική εκτίμηση των υπαρχόντων στις θανατωμένες εκτροφές.
- Εξασφάλιση εισοδήματος στις μονάδες που θανατώνονται για τουλάχιστον ένα χρόνο, με βάση την κερδοφορία της επιχείρησης.
- Αναγνώριση απώλειας εισοδήματος 95€ ανά κεφαλή αναπαραγωγικού ζώου για δύο συναπτά έτη.
- Δωρεάν χορήγηση απολυμαντικών σε κάθε εκμετάλλευση.
- Καταβολή όλων των ενισχύσεων στους πληγέντες και διατήρηση των δικαιωμάτων τους μέχρι την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου.
- Προκαταβολή 50% των αποζημιώσεων με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε να καλυφθεί το κενό 6–8 μηνών μέχρι την τελική εκκαθάριση.
- Άμεση καταβολή ενίσχυσης για ζωοτροφές, καθώς τα κοπάδια παραμένουν σε καραντίνα χωρίς έσοδα για την αγορά τροφών.
- Πάγωμα για τουλάχιστον δύο χρόνια όλων των φορολογικών υποχρεώσεων, οφειλών προς ΔΕΚΟ, καθώς και αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων.
- Καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων και στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους που δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν λόγω περιοριστικών μέτρων.