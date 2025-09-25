Κατηγορηματικά διαφωνεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) με την εφαρμογή εμβολιασμού στα αιγοπρόβατα της χώρας για τον περιορισμό της νόσου της ευλογιάς. Αντιπροτείνει, με τη σημερινή ανακοίνωσή του, την τήρηση αυστηρότατων μέτρων βιοασφάλειας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΕΒΓΑΠ

Το πρόβλημα της ευλογιάς έχει πράγματι πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και δυστυχώς εξελίχθηκε ανεξέλεγκτα. Τα τελευταία μέτρα βιοασφάλειας που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μπορεί να συμβάλλουν στην χαλιναγώγηση της νόσου μόνον εάν εφαρμοσθούν μέχρι την εξάλειψή της (και όχι για 10 ημέρες όπως έχει ανακοινωθεί) και κυρίως μόνον εφ’ όσον αυστηρότατα εφαρμοσθούν και χωρίς καμία εξαίρεση. Διαφορετικά, η επιδείνωσή της δεν θα έχει πισωγύρισμα με τραγικές συνέπειες στον κλάδο.

Επειδή συζητείται έντονα η λύση του εμβολιασμού των προβάτων με κύριους υποστηρικτές τους κτηνοτρόφους, ο ΣΕΒΓΑΠ θέλει να τονίσει την έντονη αντίθετη άποψή του στο θέμα γιατί τα οφέλη θα είναι πολύ λιγότερα απ’ ότι πιστεύουν πολλοί ενώ οι επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Την θέση αυτή ο Σύνδεσμος την στηρίζει στα εξής στοιχεία:

1. Τα εμβόλια δεν εξαλείψουν τελείως τον κίνδυνο. Τον μειώνουν μόνο σε κάποιο βαθμό (60%-85%) αναλόγως με το στέλεχος του εμβολίου, την κατάσταση του ζώου, την κάλυψη του κοπαδιού και την σωστή εφαρμογή του εμβολιασμού.

2. Ο εμβολιασμός δεν έχει εφαρμοσθεί σε καμία χώρα της ΕΕ για την εξάλειψη της ευλογιάς.

3. Τα εμβόλια δεν θεραπεύουν τα μολυσμένα ζώα. Αντιθέτως με τον εμβολιασμό υπάρχει ο κίνδυνος των λεγόμενων «συγκαλυμμένων μολύνσεων». Αυτό οφείλεται στο ότι μπορεί να καλύψει την εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων χωρίς να εξαλείφει εντελώς τον ιό. Δηλαδή μολυσμένα αλλά εμβολιασμένα ζώα που θα εκλαμβάνονται ως υγιή μπορεί να συνεχίσουν να μεταδίδουν την νόσο καθυστερώντας έτσι την εκρίζωσή της. Απτό παράδειγμα η Τουρκία η οποία έχει εφαρμόσει εμβολιασμό για 10 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα.

4. Στα εμβολιασμένα ζώα ενός κοπαδιού, αν έστω και ένα από αυτά νοσεί, το πρωτόκολλο της Βιοασφάλειας υποχρεώνει την θανάτωση όλων των ζωών του κοπαδιού.

5. Πολλές τρίτες χώρες όπως η Αμερική η Αυστραλία η Κίνα, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιαπωνία, η Ρωσία κ.α., απαγορεύουν την εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από χώρες που έχουν εμβολιάσει τα κοπάδια τους για της ευλογιά παρόλο που δεν υφίσταται θέμα μετάδοσης της νόσου στους καταναλωτές τους. Ο εμβολιασμός επομένως θα είχε αυτομάτως τεραστία εμπορική και οικονομική συνέπεια στις εξαγωγές της Φέτας η οποία πολύ δύσκολα (αν όχι αδύνατο) θα μπορέσει να αποκατασταθεί ακόμη και μετά από πολλά χρόνια.

Με βάση τα παραπάνω ο ΣΕΒΓΑΠ διαφωνεί κατηγορηματικά με την εφαρμογή εμβολιασμού στα αιγοπρόβατα της χώρας για τον περιορισμό της νόσου. Αντιπροτείνει αυτό που δυστυχώς δεν εφαρμόσθηκε ως τώρα, δηλαδή τη τήρηση αυστηρότατων μέτρων βιοασφάλειας, με αποτρεπτικές κυρώσεις σε οποιαδήποτε απόκλιση, μέχρι την εξάλειψη της νόσου.