Σέρρες: Περισσότερα από 20 χιλιάδες ζώα θα θανατωθούν

Στο «κόκκινο» παραμένει η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών από την ευλογιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΡΤ Σερρών τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 100 ενώ περισσότερα από 20.000 είναι τα ζώα που θα θανατωθούν.

Ο Νομός Σερρών έχει το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία έχουν επιβεβαιωθεί 250 κρούσματα με τα μισά περίπου να είναι στις Σέρρες.

Μετά από καιρό επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς στη Χαλκιδική στην οποία είχε εμφανιστεί η νόσος το καλοκαίρι στην Κασσάνδρα και έκτοτε δεν υπήρχαν κρούσματα.

Στο Νομό Σερρών υπάρχουν επτά απολυμαντικοί σταθμοί οι οποίοι όμως δεν μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη μη διάδοση της νόσου.

Οι κτηνοτρόφοι των Σερρών, που στην τελευταία σύσκεψη που πραγματοποίησαν στην Περιφερειακή Ενότητα, έδωσαν τελεσίγραφο δέκα ημερών στην κυβέρνηση για να κάνει δεκτά τα αιτήματα τους, ζητούν να σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων και να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί.

