Επιμελητήριο Ηλείας: Στο πλευρό των αγροτών για τα προβλήματα του ΟΣΔΕ

Με αίσθημα ευθύνης για τον πρωτογενή τομέα και τα μέλη του, το Επιμελητήριο Ηλείας απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα. Σε αυτήν, μεταφέρει τις ανησυχίες των παραγωγών για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2025 και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την ομαλή ολοκλήρωσή

της.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έφτασε και η ανάγκη για ευέλικτες λύσεις είναι πλέον επιτακτική.

Δεδομένου του κεντρικού ρόλου του αγροτικού τομέα στην οικονομία της Ηλείας, το Επιμελητήριο επισημαίνει πως η απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για χιλιάδες οικογένειες που εξαρτώνται άμεσα από την εξέλιξη των γεγονότων.

Στην επιστολή του, το Επιμελητήριο εστιάζει στη σημαντική δυσκολία που προκαλεί η υποχρεωτική αναγραφή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) σε όλα τα δηλούμενα αγροτεμάχια.

Όπως αναφέρεται, η απαίτηση αυτή δημιουργεί αντικειμενικά εμπόδια σε πολλούς καλλιεργητές που, παρότι διαχειρίζονται νόμιμα ενοικιαζόμενες εκτάσεις, αδυνατούν να εξασφαλίσουν ΑΤΑΚ για λόγους που δεν τους αφορούν, όπως εκκρεμότητες σε κληρονομιές ή συνιδιοκτησίες.

Αυτό έχει ως συνέπεια να κινδυνεύουν να μην λάβουν τις δικαιούμενες ενισχύσεις, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη επενδύσει στην παραγωγή τους.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης, ανέφερε τα εξής:

«Το Επιμελητήριο Ηλείας, ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας, εκφράζει με σαφήνεια τις ανησυχίες των αγροτών μας.

Η ομαλή λειτουργία του ΟΣΔΕ είναι κρίσιμη για την αγροτική οικονομία, και προς αυτή την κατεύθυνση υποβάλλαμε συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων και την παροχή του απαραίτητου χρόνου στους παραγωγούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ως Επιμελητήριο προτείναμε δύο συγκεκριμένες ενέργειες: την αναστολή της υποχρεωτικότητας αναγραφής ΑΤΑΚ για το έτος 2025, ώστε να μη δημιουργηθούν αδικίες, και τη χορήγηση εύλογης παράτασης στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων.

Η προστασία του αγροτικού εισοδήματος αποτελεί εθνική προτεραιότητα και προσβλέπουμε στην άμεση ανταπόκριση της Πολιτείας για την εξεύρεση λειτουργικών λύσεων.

Παραμένουμε, όπως πάντα, στη διάθεση του Υπουργείου και όλων των αρμόδιων φορέων για να συμβάλουμε στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης προς όφελος των παραγωγών και της τοπικής οικονομίας».

