Κορυφαίοι στη «Ρώμη της Αφρικής» οι ελαιώνες Σακελλαρόπουλου

Μία ακόμη σπουδαία διεθνής διάκριση για την ελληνική ελαιοκομία έρχεται από την Τυνησία και την ιστορική πόλη της Καρχηδόνας. Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου πέτυχαν το απόλυτο 100% στον διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδων Carthage International Olive Oil Competition 2025, κατακτώντας 14 βραβεία σε ισάριθμες συμμετοχές.

Πρόκειται για τη 2η έκδοση του διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε από 9 έως 11 Ιουλίου 2025 στη Βόρεια Αφρική, στην επονομαζόμενη «Ρώμη της Αφρικής». Ο Carthage IOOC συγκαταλέγεται, πλέον, στους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως, καθώς ακολουθεί τα πρότυπα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου και αξιολογεί αποκλειστικά με τη μέθοδο της τυφλής γευσιγνωσίας. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν εκατοντάδες ελαιόλαδα από πολλές χώρες, με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Οι ελαιώνες Σακελλαρόπουλου τίμησαν την Ελλάδα με τρεις Double Gold, επτά Gold και τέσσερις Silver διακρίσεις, επιτυγχάνοντας το σπάνιο ρεκόρ των 14/14 βραβεύσεων. Ανάμεσα στις κορυφαίες διακρίσεις περιλαμβάνονται τα ARMONIA Monovarietal, PLUS HEALTH Green evoo και SYLLEKTIKON Gourmet evoo, που απέσπασαν τα τρία Double Gold.

Ενισχύεται η θέση της Σπάρτης στον διεθνή ελαιοκομικό χάρτη

Οι φετινές επιτυχίες δεν μένουν μόνο στο επίπεδο του διαγωνισμού. Με την προσθήκη αυτών των 14 βραβείων, τα προϊόντα των βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου έφτασαν συνολικά τις 1.188 διεθνείς βραβεύσεις, αριθμός που αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ για Έλληνα ελαιοπαραγωγό Single Estate. Η επίδοση αυτή δεν αναδεικνύει μόνο την προσήλωση του παραγωγού στην ποιότητα και την καινοτομία, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και ειδικά της Σπάρτης στον διεθνή ελαιοκομικό χάρτη.

Όπως τονίζουν οι διοργανωτές, η υψηλή βαθμολογία που συγκέντρωσαν τα ελληνικά ελαιόλαδα στον Carthage IOOC 2025 αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου του έντονου ανταγωνισμού και της αυστηρότητας των κριτών, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και είναι διεθνούς κύρους experts.

Για τους ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, η νέα αυτή επιτυχία αποτελεί συνέχεια μιας σταθερά ανοδικής πορείας. Από τα gourmet και premium ελαιόλαδα έως τα βιολογικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, κάθε βράβευση έρχεται να επισφραγίσει την πολυετή προσπάθεια για παραγωγή ελαιολάδου που ξεχωρίζει διεθνώς.

Με το νέο ρεκόρ, η Σπάρτη και η Λακωνία βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την ελαιοκομία, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική γη και οι παραγωγοί της μπορούν να σταθούν στην κορυφή, ακόμη και στους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς.