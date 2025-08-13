H Κ&Ν Ευθυμιάδης σε αποδεικτικούς αγρούς ακτινιδίων στην Ξάνθη και την Πιερία
Σε αποδεικτικούς αγρούς καλλιέργειας ακτινιδίου, στους νομούς Ξάνθης και Πιερίας, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση των συνεργατών-γεωπόνων Β. Ελλάδας της Κ&Ν Ευθυμιάδης. Μαζί με τον καθηγητή ΓΠΑ, Ιωάννη Γιαννακού και τον Emanuele Medico, EMEA Application Development Manager Crop Protection της Eastman Company, «είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να αξιολογήσουμε διαφορετικά σενάρια εφαρμογών του καινοτόμου σκευάσματος Cedroz CS», όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανάρτησή της.
Ακολούθησε τεχνική παρουσίαση τόσο για το Cedroz, όσο και για τον βιολογικό κύκλο των νηματωδών και τις μεθόδους προστασίας από αυτούς και αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα από τους αποδεικτικούς αγρούς, τα οποία κρίνονται πολύ καλά.
Σύμφωνα με την εταιρεία, το Cedroz παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:
- Εξαιρετική δράση ενάντια στους νηµατώδεις, λόγω του πολλαπλού τρόπου δράσης του.
- Μεγάλη διάρκεια δράσης λόγω της τεχνολογίας SustaineTM.
- Ευελιξία στην εφαρµογή (χρησιµοποιείται µέχρι και την ηµέρα της συγκοµιδής).
- Μορφή τυποποίησης χωρίς τη χρήση διαλυτών και µικροπλαστικών.
- Ιδανικό για χρήση σε προγράµµατα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης των νηµατωδών.
- Άριστο εργαλείο για χρήση σε προγράµµατα Διαχείρισης Ανθεκτικότητας νηµατωδών.
- Εξαιρείται υπολειµµάτων.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύµφωνα µε τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.