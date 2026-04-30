Επιμελητήριο Κυκλάδων: Πρόσκληση σε παραγωγούς για το Aegean Cuisine

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοινώνει την έναρξη του πέμπτου κύκλου αξιολόγησης κυκλαδίτικων προϊόντων και καλεί τους παραγωγούς του νομού Κυκλάδων να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Δίκτυο Aegean Cuisine. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Το Aegean Cuisine αποτελεί μία πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ανάδειξη και προώθηση των αυθεντικών κυκλαδίτικων προϊόντων. Τα πιστοποιημένα προϊόντα αποκτούν το ειδικό σήμα Aegean Cuisine και εντάσσονται στο Μητρώο Κυκλαδίτικων Προϊόντων, αποκτώντας διακριτή ταυτότητα στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης

Για να ενταχθεί ένα κυκλαδίτικο προϊόν στο δίκτυο Aegean Cuisine θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

Το προϊόν θα πρέπει να είναι τυποποιημένο. Η μονάδα παραγωγής/τυποποίησης του προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται στον Νομό Κυκλάδων. Θα πρέπει να είναι σε ισχύ η προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες από τις Κυκλάδες ή από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, στο μέτρο του δυνατού. Θα πρέπει τα προϊόντα να παράγονται με βάση παραδοσιακές συνταγές των Κυκλάδων ή με καινοτόμες συνταγές αρκεί να αξιοποιούν τοπικές πρώτες ύλες.

Προϊόντα που εντάχθηκαν σε κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους δεν χρειάζεται να αποσταλούν εκ νέου, παρά μόνο αν έχει αλλάξει η σύνθεσή τους.

Στο δίκτυο Aegean Cuisine εντάσσονται αυτόματα και αυτοδικαίως όσα προϊόντα είναι χαρακτηρισμένα ως ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενης

Γεωγραφικής Ένδειξης).

Για τα εστιατόρια που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Δίκτυο Aegean Cuisine, θα ανοίξει ξεχωριστή διαδικασία αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος κύκλου αξιολόγησης

προϊόντων.

Οι παραγωγοί καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση https://cyclades.aegeancuisine.gr/thelo-na-gino-melos/και να αποστείλουν δύο (2) δείγματα ανά προϊόν (μικρότερη εμπορικά διαθέσιμη συσκευασία) μέσω ταχυδρομείου ή courier έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Πηγή: ertnews.gr