Κρήτη: Χρηματοδότηση για τη Σχολή Ασωμάτων ανακοίνωσε ο Στ. Αρναουτάκης

Στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής, με θέμα: «Οι Προοπτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ψηλορείτη: Μια Εθνική Πολιτική για την Ανθεκτικότητα και την Αναζωογόνηση της Ζωής στις Ορεινές Περιοχές», παρευρέθηκε χτες η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, η οποία, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσίασε το πρόγραμμα και τη μελέτη του «Δικτύου Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης της Σχολής Ασωμάτων».

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Βουλευτή Ρεθύμνης κ. Μανώλη Χνάρη, η οποία έγινε με ιδιαίτερη ικανοποίηση αποδεκτή από τα μέλη της Επιτροπής. Της συνεδρίασης προήδρευσε ο Βουλευτής κ. Μάνος Κόνσολας. Παρόντες ήταν Βουλευτές διαφόρων κομμάτων και οι Δήμαρχοι Μυλοποτάμου, κ. Γιώργος Κλάδος και Φαιστού, κ. Γρηγόριος Νικολιδάκης, ο Πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, κ. Χαράλαμπος Φασουλάς και ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, κ. Χαιρέτης. Σημειώνεται η σημαντική παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ιωάννη Ανδριανού, ο οποίος παρακολούθησε μέχρι τέλους τις εργασίες της Επιτροπής και υποσχέθηκε οικονομική στήριξη στο εγχείρημα της Σχολής Ασωμάτων.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή, μέσω τηλεδιάσκεψης, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ρεθύμνου και της Περιφέρειας, μεταξύ των οποίων ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός και ο Δήμαρχος Ανωγείων κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρουσιάστηκε η Σχολή Ασωμάτων αναλυτικά και έτυχε ιδιαίτερου ενδιαφέροντος από τα μέλη της Επιτροπής, αναδεικνύοντας τη σημασία του για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας, της έρευνας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη.

Η συνεδρίαση κατέληξε σε μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση του έργου της Σχολής Ασωμάτων με το ποσό των 5.000.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της Περιφέρειας σε ένα εγχείρημα κομβικής σημασίας για την τοπική οικονομία και την αναζωογόνηση της ορεινής ενδοχώρας.

Η πρωτοβουλία αυτή και η εξέλιξη της συζήτησης επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Βουλής, της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την υλοποίηση πολιτικών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της χώρας.