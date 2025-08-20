Επιμόρφωση στις σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας κηπευτικών υπό κάλυψη από το ΓΠΑ

Με σκοπό να καλύψει τη σύγχρονη ανάγκη εκπαίδευσης στον τομέα των κηπευτικών υπό κάλυψη και υδροπονίας, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύγχρονες Τεχνικές Καλλιέργειας Κηπευτικών Υπό Κάλυψη – Υδροπονία». Στόχος είναι να καλύψει τη σύγχρονη ανάγκη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν επικαιροποίηση γνώσεων (π.χ. Γεωπόνοι, Μηχανικοί κ.λπ.) να ανταποκριθούν στις ανάγκες της διαρκώς εξελισσόμενης αγοράς εργασίας, που αφορά τις καλλιέργειες κηπευτικών υπό κάλυψη.

Βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, την πρακτική (εργαστηριακή και πεδίου) κατάρτιση, την εξάσκηση στη χρήση των νέων τεχνολογιών και την αφομοίωση της εφαρμοσμένης έρευνας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εκπαιδευόμενων για τη διεκδίκηση θέσεων εργασίας στον χώρο των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με αυτοαπασχόληση. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρόταση θα αξιοποιηθούν τα εργαστήρια και οι θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουν.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, «το πρόγραμμα αυτό καλύπτει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα όπως η χρήση βιοδεργετών, η ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών, η σχεδίαση θερμοκηπίων και η εφαρμογή υδροπονίας. Επιπλέον, ενδυναμώνει την αυτοαπασχόληση και την καινοτομία στον κλάδο», πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό «σε μια χώρα με έντονη γεωργική δραστηριότητα όπως η Ελλάδα».

Επισημαίνεται, επίσης, ότι «η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εγγυάται μια εκπαίδευση υψηλών προτύπων, ευθυγραμμισμένη με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και τις προκλήσεις της σύγχρονης γεωργίας. Έτσι, το πρόγραμμα δεν ικανοποιεί μόνο τις άμεσες επαγγελματικές απαιτήσεις των συμμετεχόντων, αλλά συμβάλλει και στην ευρύτερη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη και αγροτική καινοτομία».

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www2.aua.gr/el.