Ανοιχτές πόρτες για ανοιξιάτικες εξορμήσεις σε 28 βορειοελλαδικά οινοποιεία στις 23-24/5

Να σχεδιάσουν τη δική τους ανοιξιάτικη οινική εξόρμηση στα 28 οινοποιεία, που βρίσκονται κατά μήκος των οκτώ διαδρομών του οινοτουριστικού δικτύου «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», καλούν τους φίλους και τις φίλες του επώνυμου ελληνικού κρασιού οι Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος, με αφορμή τις «Ανοιχτές Πόρτες 2026», που διοργανώνονται το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου.

Οι επισκέπτες/τριες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεναγήσεις και γευστικές δοκιμές, καθώς και πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με ποικίλες δράσεις, όπως μουσικές εκδηλώσεις, masterclasses, οινοπεζοπορίες, δημιουργική απασχόληση παιδιών, διαγωνισμό φωτογραφίας και κλήρωση κρασιών-δώρων. Η είσοδος στα οινοποιεία είναι δωρεάν, ενώ το γενικό προτεινόμενο ωράριο επισκέψεων είναι 11:00-19:00, εκτός από εξαιρέσεις που αναφέρονται ξεχωριστά.

Τα οινοποιεία που συμμετέχουν ανά διαδρομή είναι τα εξής: στη Διαδρομή του Κρασιού του Ολύμπου, το Κτήμα Κατσαρού στην Κρανιά (ωράριο λειτουργίας 12:00-18:00) και σε εκείνη της Ηπείρου το Zoinos Winery στη Ζίτσα. Στη Δαδρομή του Κρασιού των Λιμνών, ανοιχτές θα έχουν τις πόρτες τους ο Αμπελώνας Καμκούτη στο Βελβεντό Κοζάνης, το Κτήμα Βογιατζή επίσης στο Βελβεντό, το Κτήμα Στεργίου στη Μεταμόρφωση Καστοριάς, το Κτήμα Άλφα στο Αμύνταιον και το Κτήμα Κυρ-Γιάννη στον Άγιο Παντελεήμονα Αμυνταίου. Στη Διαδρομή του Κρασιού Πέλλας-Γουμένισσας, το Κτήμα Ζην Ηδέως στους Νερόμυλους Αλμωπίας θα είναι ανοιχτό από τις 12:00 ώς τις 20:00, ενώ τους οινόφιλους θα υποδέχονται ακόμη το οινοποιείο 3 Γενιές – Οικογένεια Θωμαΐδη στην Πιπεριά Αριδαίας και το Μικρό Κτήμα Τίτου στη θέση Δύο Ποτάμια στην Παιονία, Γουμένισσα.

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο Βαένι Νάουσα στην Επισκοπή (11:00-17:00), το Οινοποιείο Τασιώνα στη Ράμνιστα Γιαννακοχωρίου, το Κτήμα Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι (ανοιχτά μόνο Κυριακή 24/5), το Κτήμα Φουντή στη Νέα Στράντζα (ανοιχτά μόνο Κυριακή 24/5), το οινοποιείο Boutari στη Στενήμαχο και το Klonas Boutique Winery στον Παλιοκαλιά. Στη Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης μπορούν να χαράξουν τις εξορμήσεις τους συνδυάζοντας επισκέψεις στα εξής συμμετέχοντα οινοποιεία: Οινοποιείο Κεχρής στο Καλοχώρι, Κτήμα Φλόριαν στον Τρίλοφο (11:00-18:00) και Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή (11:00-18:00).

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής, στις εκδηλώσεις μετέχουν το Κτήμα Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία (11:00-18:00) και το Akrathos Newlands Winery στη Μεγάλη Παναγία (11:00-18:00), ενώ στη Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου το Κτήμα βιβλία Χώρα στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, το Κτήμα Τέχνη Οίνου στο Μικροχώρι Δράμας, το Nico Lazaridi στην Αγορά Δράμας, το Estates Costa Lazaridi στην Αδριανή, το Κτήμα Παυλίδη στα Κοκκινόγεια, το Oenops Wines στην Προσοτσάνη Δράμας και το Κτήμα τ’ Αποστόλη στην Άμπελο Σερρών.

Κοινές δράσεις στα οινοποιεία των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος»

Διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο «Πιάσε τον Μάη στο ποτήρι» και έπαθλο από τρεις φιάλες κρασί στους πέντε πρώτους νικητές/νικήτριες των οποίων η/οι φωτογραφία/ες τους θα ξεχωρίσει. Οι συμμετέχοντες καλούνται να φωτογραφίσουν και να δημοσιεύσουν υλικό στο instagram ή/και στο facebook από την επίσκεψή τους σε οινοποιεία στους Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος.

Κλήρωση δώρων-κρασιών «28 οινοποιεία, 28 τυχεροί». Το κοινό που θα επισκεφθεί τα οινοποιεία των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε κλήρωση δώρων 28 φιαλών κρασιού, με τη συμπλήρωση ειδικού δελτίου συμμετοχής (ή QR Code στην επίσημη αφίσα της δράσης) που θα βρει στα οινοποιεία (από μία φιάλη σε 28 τυχερούς/τυχερές).

Η οινοτουριστική εκδήλωση «Ανοιχτές Πόρτες» πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2004 στους «Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», ενώ από το 2010 αποτελεί πανελλαδική οινική γιορτή με τη συμμετοχή των επισκέψιμων οινοποιείων των «Δρόμων του Κρασιού της Ελλάδας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ