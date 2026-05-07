Η Θεοχαράκης Α.Ε. επενδύει στη νέα γενιά προσφέροντας υποτροφία στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., με πολυετή παρουσία στον χώρο των γεωργικών μηχανημάτων, επενδύει έμπρακτα στη νέα γενιά επαγγελματιών του αγροτικού τομέα, προσφέροντας υποτροφία για σπουδές στην ΙΣΑΕΚ (Ιδιωτική Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – πρώην ΙΙΕΚ) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Η υποτροφία αφορά τη φοίτηση στην ειδικότητα «Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων», καλύπτει τα δίδακτρα για τα ακαδημαϊκά έτη 2026–2027 και 2027–2028, και απευθύνεται σε νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες στον τομέα των γεωργικών μηχανημάτων.

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τη στήριξη της εταιρείας στον αγροτικό τομέα, καθώς και τη δέσμευσή της να ενισχύει την επαγγελματική εκπαίδευση σε άμεση σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, αποστέλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο [email protected], με την ένδειξη «Υποτροφία Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων». Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αξιολόγηση αιτήσεων και προσωπική συνέντευξη των επικρατέστερων υποψηφίων με την Επιτροπή Εγγραφών της Σχολής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026

