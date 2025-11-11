CORAGEN® 20 SC: Προστατεύει περισσότερα από όσα φαντάζεσαι

Το Coragen® 20 SC αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εντομοκτόνα παγκοσμίως. Η πολυβραβευμένη δραστική ουσία που περιέχει, το Rynaxypyr® (chlorantraniliprole), διαθέτει έναν συνδυασμό πολύ σημαντικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων, επιτυγχάνοντας αποτελεσματικό έλεγχο των λεπιδόπτερων και άλλων εντόμων*. Χάρη στο μοναδικό προφίλ του, το Rynaxypyr® έχει πλέον κατακτήσει την 1η θέση ανάμεσα στα εντομοκτόνα με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως.

Το Coragen® 20 SC είναι το προϊόν αναφοράς και ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των Ελλήνων παραγωγών. Ας θυμηθούμε, εν συντομία, ποια είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά του:

Η δραστική ουσία του, το Rynaxypyr®, μέλος της χημικής ομάδας των ανθρανιλικών διαμιδίων, δρα με έναν καινοτόμο μηχανισμό σε μία εντελώς διαφορετική θέση (μυϊκό σύστημα) από τα άλλα εντομοκτόνα. Αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό επιτρέπει στο Coragen®20 SC να είναι αποτελεσματικό, ακόμη και σε πληθυσμούς εντόμων ανθεκτικών στα υπάρχοντα εντομοκτόνα.

Είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με «πολύπλευρη» δράση. Δρα τόσο σε αβγά όσο και σε προνύμφες (ωοκτόνος, ωοπρονυμφοκτόνος & προνυμφοκτόνος δράση), εμφανίζοντας, επίσης, μια αξιόλογη επίδραση σε ακμαία.

Προκαλεί την πολύ γρήγορη παύση της διατροφής των προνυμφών-στόχων, ως αποτέλεσμα της ενδομυϊκής του δράσης, με συνέπεια να προστατεύει την καλλιέργεια σύντομα μετά την εφαρμογή.

Εμφανίζει πολύ καλή αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή (τεχνητή ή φυσική) εξαιτίας της ισχυρής προσκόλλησής του στο φύλλο και της γρήγορης μεταφοράς του στο εσωτερικό της επιδερμίδας.

Δεν διασπάται από το φως και δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, γι’ αυτό και είναι χαρακτηριστική η σταθερότητα που επιδεικνύει κάτω από τις ελληνικές συνθήκες.

Αναμειγνύεται εύκολα με το νερό και δεν χρειάζεται προδιάλυση.

Επιδεικνύει πολύ χαμηλή τοξικότητα στα θηλαστικά, σύμφωνα με τα τεστ οξείας, υποχρόνιας και χρόνιας τοξικότητας.

Μπορεί να αποτελέσει βασικό συστατικό ενός προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης (IPM) στο βαμβάκι, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν για την επίδρασή του στα ωφέλιμα έντομα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω χαρακτηριστικών και του υψηλού εντομοκτόνου δυναμικού, το Coragen® 20 SC ξεχωρίζει τόσο για την υψηλή του αποτελεσματικότητα όσο και για τη διάρκεια δράσης του.

*To Coragen® 20SC είναι εγκεκριμένο για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού, της σποντόπτερας και του ακανθώδους σκουληκιού στο βαμβάκι. Είναι, επίσης, εγκεκριμένο για την καταπολέμηση της καρπόκαψας, φυλλοδετών, φυλλορυκτών και οστρίνιας σε μήλα και αχλάδια, της καρπόκαψας, της ανάρσιας και του χρυσοκάνθαρου σε ροδάκινα και βερίκοκα, της γκραφολίτας και του χρυσοκάνθαρου στη δαμασκηνιά, του φυλλοκνίστη σε πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια, σατσούμα, γκρέιπ-φρουτ, της καρπόκαψας σε καρυδιές, της καρπόκαψας και του σκαθαριού στην καστανιά, της ανάρσιας στην αμυγδαλιά, της ευδεμίδας και της κογχυλίδας στο αμπέλι, του δορυφόρου και της φθοριμαίας στην πατάτα, της πυραλίδας, της σεζάμιας, του πράσινου σκουληκιού και της σποντόπτερας στο καλαμπόκι και στο γλυκό καλαμπόκι, της φθοριμαίας και του πράσινου σκουληκιού στον καπνό, της καρπόκαψας, των φυλλοδετών, της οστρίνιας και των φυλλορυκτών στην κυδωνιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

γράφει ο Κώστας Αναγνώστου, Product Manager Insecticides-Fungicides-Herbicides