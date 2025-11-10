Γύρω από τα 5 ευρώ το κιλό οι αγοραπωλησίες στο έξτρα παρθένο νέας εσοδείας

Με την αγορά να βρίσκεται ακόμη σε στάδιο αναμονής και τις πρώτες μαζικές εμπορικές αγορές να μην έχουν ξεκινήσει, οι παραγωγοί προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τις τάσεις. Οι αρχικές τιμές για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κινούνται γύρω από τα 5 ευρώ το κιλό, όμως οι μειωμένες αποδόσεις, οι προσβολές από δάκο και γλοιοσπόριο, αλλά και οι τοπικές διακυμάνσεις στη συγκομιδή δημιουργούν ένα αβέβαιο σκηνικό.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η φετινή σεζόν θα είναι απαιτητική, με περιορισμένη παραγωγή και αυξημένο κόστος, στοιχεία που αναμένεται να καθορίσουν αποφασιστικά τη διαμόρφωση των τιμών μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Πρόωρη συγκομιδή και μέτρια παραγωγή στην Ηλεία

Μετά τις 10 Νοέμβρη, αναμένεται να έχει διαμορφωθεί στην Ηλεία πιο ξεκάθαρη εικόνα για την τιμή του φετινού ελαιολάδου, καθώς η αγορά βρίσκεται ακόμη σε φάση αναμονής και οι μεγάλες μαζικές εμπορικές συναλλαγές δεν έχουν ξεκινήσει. Οι πρώτες πράξεις παραγωγών δίνουν ένα αρχικό στίγμα, με τις τιμές του έξτρα παρθένου ελαιολάδου να κυμαίνονται από 4,70 έως 5 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά κάθε παρτίδας.

Όπως επισημαίνει στην «ΥΧ» ο Χρήστος Τάγαρης, που διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και μεγάλα ελαιοτριβεία στη Ζαχάρω Ηλείας, η τιμή παραγωγού στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με οξύτητα 0,3 είναι στα 5 ευρώ το κιλό, η οποία θεωρείται μια μέση τιμή.

Η φετινή ελαιοκομική χρονιά χαρακτηρίζεται από πρωιμότητα, αφού η συγκομιδή του ελαιοκάρπου ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη περίοδο. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η ελαιοποίηση του αγουρέλαιου, ενώ τα ελαιοτριβεία λειτουργούν εδώ και περίπου δύο εβδομάδες με εντατικούς ρυθμούς παραλαβής.

Η παραγωγή εκτιμάται μέτρια, με τους ελαιώνες να εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε προσβολές από δάκο και γλοιοσπόριο, μια εξέλιξη που καθιστά τη φετινή σεζόν ιδιαίτερα απαιτητική και κρίσιμη για τη διασφάλιση της ποιότητας και της σταθερότητας των τιμών στην αγορά.

Μειωμένες αποδόσεις στην Πελοπόννησο

Διαφοροποιημένη είναι η παραγωγή ελαιολάδου στην Ερμιονίδα Αργολίδας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του παραγωγού Μιχάλη Κοροντίνη, που σημειώνει ότι στην περιοχή της Θερμησίας η παραγωγή είναι καλύτερη από την περασμένη χρονιά, ενώ σε άλλες περιοχές είναι μειωμένη. Το πρόβλημα έχει σχέση με τις αποδόσεις και μάλλον αυτό οφείλεται στην οψιμότητα που παρουσιάστηκε. Η τιμή που δίνει η αγορά είναι περίπου 5,30 ευρώ, αλλά ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι κάτω από τα 5 ευρώ ο παραγωγός μπαίνει μέσα.

Από την Κορινθία, ο παραγωγός Κώστας Ευσταθίου δηλώνει: «Στην περιοχή μας, η μείωση της παραγωγής είναι πάνω από 50%. Οι τιμές ακόμα δεν έχουν καθορισθεί, αφού η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά τα περσινά πωλούνται στα 3,50 ευρώ».

Μειωμένη κατά 30% είναι η παραγωγή στη Συκιά Λακωνίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού Συκιάς, Παναγιώτη Ζουμπουλάκη, ενώ οι τιμές ακόμα δεν έχουν προσδιορισθεί και το ενδιαφέρον στρέφεται στις αγοραπωλησίες των παλιών, που πωλούνται από 4,40 έως 4,70 ευρώ. «Για να καταλάβετε, εμείς σήμερα λαδώνουμε… Είναι νωρίς για εμάς να πούμε οτιδήποτε», εξηγεί ο κ. Ζουμπουλάκης.

Επίσης από τη Λακωνία και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων, ο Παναγιώτης Μπατσάκης δηλώνει ότι η παραγωγή είναι σίγουρα μειωμένη, αλλά είναι δύσκολο ακόμα να προσδιορισθεί το ποσοστό της μείωσης. Σε ό,τι αφορά την τιμή, είναι στα 5,35 ευρώ/κιλό για ελαιόλαδο με οξύτητα 0,45. «Ήδη, έχουν πωληθεί από τον συνεταιρισμό 280 τόνοι. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην ποιότητα και το προκάλεσε ο δάκος», σημειώνει ο ίδιος.

Τέλος, ο Γιώργος Κόκκινος από την Ομάδα Παραγωγών «Νηλέας» της Χώρας Μεσσηνίας επισημαίνει ότι «οι αποδόσεις, σύμφωνα με τα ελαιοτριβεία, είναι πολύ χαμηλές και για μένα είναι η χειρότερη χρονιά των τελευταίων ετών, αφού για ένα κιλό λάδι χρειάζονται 8 κιλά ελιές. Οι τιμές αυτό το διάστημα κινούνται από 4,70 ευρώ έως 5 ευρώ, ενώ η μείωση της παραγωγής φθάνει το 40%».

Μεικτή η εικόνα στις άλλες χώρες

Μεγάλη ανησυχία προκάλεσε στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου –αλλά και στην εγχώρια– η πτώση της τιμής του ιταλικού λαδιού. Ενώ σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές η τιμή του εξαιρετικά παρθένου κυμαινόταν μεταξύ 9,20 και 10 ευρώ/κιλό την εβδομάδα 21-27 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα (27 Οκτωβρίου-4 Νοεμβρίου), πιθανότατα λόγω των πρώτων αγοραπωλησιών με τη νέα σοδειά, η τιμή κυμάνθηκε μεταξύ 7,70 και 10 ευρώ/κιλό. Στην Ισπανία η μέση τιμή για το έξτρα παρθένο την εβδομάδα 27 Οκτωβρίου-4 Νοεμβρίου διαμορφώθηκε στα 4,44 ευρώ/κιλό (+2,54% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), αλλά με μόλις 1.500 τόνους πωλήσεις και στην Τυνησία στα 4,13 ευρώ/κιλό (-1,2% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα).

Δημοπρασία με ενδιαφέρον στην Κρήτη

Σε δημοπρασία με υποβολή προσφορών έως τις 31 Οκτωβρίου για ελαιόλαδο οξύτητας 2,1 (δηλαδή λαμπάντε) προχώρησε η Ένωση Σελίνου. Τελικά, υποβλήθηκαν πέντε προσφορές, που σημαίνει ότι υπήρξε αρκετή ζήτηση, οπότε και ο συνεταιρισμός πούλησε 27 τόνους στην τιμή των 3,2 ευρώ/κιλό.