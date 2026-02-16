Οι βροχές έδωσαν την δυνατότητα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα στην Αργολίδα

Επτά ΤΟΕΒ ξεκίνησαν και πέτυχαν την έναρξη του εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς πλέον οι πηγές, που πριν από λίγο καιρό ήταν άδειες, παρέχουν απεριόριστες ποσότητες νερού. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, Βασίλη Σιδέρη, επτά ΤΟΕΒ κατέθεσαν αιτήματα για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Όπως ανέφερε ο ίδιος:

«Πρόκειται για τους ΤΟΕΒ Ήρας Κουρτακίου, ΤΟΕΒ Κουτσοποδίου, την ομάδα άρδευσης Μιδέας, τον ΤΟΕΒ Τίρυνθας, τον ΤΟΕΒ Ασίνης-Δρεπάνου και τον ΤΟΕΒ Αγίας Δρεπάνου. Αυτή τη στιγμή η πηγή δίνει 8–9 χιλιάδες κυβικά νερού ανά ώρα και εμείς μετράμε την αγωγιμότητα στις περιοχές. Ήδη φεύγουν 3 χιλιάδες κυβικά και από τις επόμενες μέρες θα δώσουμε έξι χιλιάδες. Όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, που στηρίζει κάθε κίνηση υπέρ του πρωτογενή τομέα».

Τη δική του άποψη για τον τρόπο διαχείρισης του εμπλουτισμού κατέθεσε και ο πρόεδρος της Επιτροπής για το νερό στην Αργολίδα, Δημήτρης Κοδέλας, ο οποίος τόνισε:

«Έπρεπε πρώτα να γίνει μια συζήτηση για την καταγραφή των περιοχών με μεγαλύτερη ανάγκη, ώστε ο εμπλουτισμός να γίνει εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή πάμε σε παλιές τακτικές χωρίς να έχουμε επικαιροποιήσει τις ανάγκες που δημιούργησε ο χρόνος, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το νερό και να διαμοιραστεί στις περιοχές που πρέπει. Επιπλέον, παραμένει το ερώτημα ποιος θα καλύψει το κόστος του ρεύματος για τον εμπλουτισμό, δέσμευση που είχε αναλάβει παλαιότερα η Περιφέρεια και πρέπει να επικαιροποιηθεί».

Ο κ. Κοδέλας επεσήμανε επίσης την ανάγκη για επιστημονική συνεργασία και παρακολούθηση, ώστε η άντληση νερών από τις πηγές του Κεφαλαρίου να πετύχει τον στόχο της.

Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ασίνης-Δρεπάνου, Βασίλειος Λιαλιάτσης, δήλωσε:

«Πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να ξεκινήσουμε άμεσα. Για την περιοχή μας ο εμπλουτισμός είναι απαραίτητος. Εάν γίνει, θα έχουμε περίοδο με αγωγιμότητα κάτω από τις 2.000 μονάδες, ενώ αυτή τη στιγμή η αγωγιμότητα ξεπερνά τις 4–5.000 μονάδες. Ήδη έχουν καταθέσει αιτήσεις ΤΟΕΒ από περιοχές με προβλήματα αγωγιμότητας ή έλλειψη νερού, όπως το Κουτσοπόδι. Ο εμπλουτισμός θα διαρκέσει ανάλογα με τη διαθέσιμη ποσότητα νερού στο Κεφαλάρι και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες έως το τέλος του χειμώνα».