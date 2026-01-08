Σε ποσοστό άνω του 60% αυξήθηκε μεταξύ 2008 και 2025 η έκταση του Αμπελώνα Κιλκίς

Σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60% αυξήθηκε μεταξύ 2008 και 2025 η έκταση του αμπελώνα στο Κιλκίς, ενώ η αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αναμένεται να συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια, όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με αφορμή την κυκλοφορία έντυπης, δίγλωσσης έκδοσης της ΔΑΟΚ, στη δημιουργία της οποίας (κείμενα και φωτογραφίες) πρωτεργάτης ήταν ο γεωπόνος Βασίλης Ιωαννίδης. Τον Αμπελώνα Κιλκίς συνθέτουν σήμερα 38 ποικιλίες, φυτεμένες σε 838 εκτάρια, απλωμένα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα. Το μεγαλύτερο τμήμα του αμπελώνα καλύπτουν οι οινοποιήσιμες ποικιλίες στο δυτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, με τη ζώνη της Γουμένισσας, την περιοχή των Πλαγίων πάνω στη μεθόριο και το Αγιονέρι ν’ αποτελούν τους σημαντικότερους πυρήνες της.

Η παραγωγή οινοποιήσιμων ποικιλιών στην Περιφερειακή Ενότητα ξεπερνά τους 3.500 τόνους ανά έτος -με το 54% της παραγωγής να αφορά ερυθρές ποικιλίες και το 46% λευκές- προσθέτοντας στο γεωργικό εισόδημα της περιοχής περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ. Το 30% της παραγωγής των οινοποιήσιμων ποικιλιών χρησιμοποιείται από τις 14 οινοποιητικές εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Το υπόλοιπο 70% διακινείται κυρίως μέσω της Ομάδας Παραγωγών «ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ» σε οινοποιεία της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά την ποικιλιακή αναδιάρθρωση, το 2008 το Ασύρτικο καταλάμβανε τέσσερα μόλις εκτάρια, τα οποία αυξήθηκαν σε 59 το 2025, η καλλιέργεια της Μαλαγουζιάς έφτασε στα 28 από έξι και το Sauvignon blanc ευδοκιμεί πλέον σε 54 εκτάρια από 17 το 2008. Το Chardonnay καλλιεργείτο το 2025 σε 27 εκτάρια από εννέα το 2008 και το Merlot σε 83 εκτάρια από 42.

Η «καρδιά» του αμπελώνα χτυπά στη Γουμένισσα, στο αμπελοτόπι της οποίας συναθροίζονται τα αμπέλια της ομώνυμης πόλης, του Στάθη, της Γερακώνας, της Φιλυριάς, της Κάρπης, του Πολύπετρου και της Γρίβας. Το συγκεκριμένο αμπελοτόπι καλύπτει περίπου 480 εκτάρια, εκ των οποίων τα 170 βρίσκονται εντός της ζώνης παραγωγής Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και τα 450 εντός της ζώνης παραγωγής Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε).

«Το ιδιαίτερο αμπελοτόπι στα Πλάγια (Παιονίας) προσφέρει ιδανικούς εδαφοκλιματικούς παράγοντες για την αμπελοκαλλιέργεια. Εξίσου σημαντικό είναι το αμπελοτόπι των επιτραπέζιων σταφυλιών στις Μουριές που καλύπτει περίπου 100 εκτάρια. Σε ό,τι αφορά τις ποικιλίες, το Ξινόμαυρο καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 20% των οινοποιήσιμων ποικιλιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, όπου -ειδικότερα στην περιοχή της Γουμένισσας- οριοθετείται μία από τις 33 – σε όλη την Ελλάδα – ζώνες παραγωγής οίνων ΠΟΠ. Στο αμπελοτόπι της Γουμένισσας παράγεται το 85% της σταφυλικής παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών του Αμπελώνα Κιλκίς» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η αμπελοκαλλιέργεια, επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Βεργίδης στον χαιρετισμό του στην έντυπη έκδοση, «αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας μας, με βαθιές ρίζες στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. Στηρίζει οικονομικά τον τόπο μας, διαφυλάσσει παραδόσεις αιώνων και μεταφέρει τη σοφία της φύσης από γενιά σε γενιά». Προσθέτει πως «η έκδοση αναδεικνύει τον μόχθο των ανθρώπων του αμπελιού, αλλά και τις προοπτικές του τομέα. Τους αξίζει κάθε στήριξη και αυτό πράττει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ενώ συγχαίρει όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίηση της έκδοσης, ιδιαίτερα τον δημιουργό της, γεωπόνο Βασίλη Ιωαννίδη.

