Νέες φυτεύσεις: «Βασίλισσα» η ελιά

Σε «βασίλισσα» των φυτεύσεων στην Πελοπόννησο αναδεικνύεται η ελιά. Οι κυριότερες ποικιλίες είναι η Κορωνέικη και η ισπανική ποικιλία Αρμπεκίνα, που κερδίζει συνεχώς έδαφος στις νέες φυτεύσεις. Αντίθετα, τα εσπεριδοειδή παρουσιάζουν σημαντική πτώση, λόγω των χαμηλών τιμών των τελευταίων χρόνων, με τις φυτεύσεις στην Κορινθία να βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο. Εξαιρετικά περιορισμένες είναι και οι νέες φυτεύσεις σε βερίκοκα, τόσο στην Κορινθία όσο και συνολικά στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, περίπου το 80% αφορά ελαιόδεντρα, ενώ καλλιεργούνται και φιστικιές. Η ελιά απορροφάται κυρίως από Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, αλλά και χώρες όπως η Βοσνία και το Μαυροβούνιο. Οι φιστικιές εξάγονται κυρίως στη Μέση Ανατολή.

Από τη Λακωνία, ο φυτωριούχος Χρήστος Αναγνωστάκος δήλωσε: «Ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τα φυτώρια. Δεν έμεινε τίποτα απούλητο. Στις ελιές, ξεχώρισαν οι ποικιλίες κορωνέικη και Καλαμών. Στα πορτοκάλια πρώτη στις νέες φυτεύσεις ήταν η Βαλέντσια, ακολουθούμενη από τη Ναβέλ Λέιτ. Στα μανταρίνια, πρωτιά είχαν οι Κλημεντίνες, με δεύτερη τη Νόβα».Όσο για το πώς συνεχίζονται οι φυτεύσεις παρά την εγκατάλειψη ορισμένων καλλιεργητών, επισημαίνει: «Τα εσπεριδοειδή παραμένουν καλή πηγή εισοδήματος για τους συστηματικούς παραγωγούς. Το 2025 ήταν μια πολύ καλή χρονιά από πλευράς τιμών.

Οι ελιές και οι πορτοκαλιές φυτεύονται και για εξαγωγή στην Αλβανία, αλλά η πλειονότητα των φυτεύσεων γίνεται εντός Ελλάδας. Σημαντικό είναι ότι η επόμενη χρονιά αναμένεται να χαρακτηρίζεται από σημαντική μείωση της παραγωγής, η οποία θα γίνει ορατή την άνοιξη».