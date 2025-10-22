EPPO: 37 συλλήψεις για απάτη αγροτικών επιδοτήσεων – «Ζημία άνω των 19,6 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ»

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία εξαρθρώθηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένη απάτη αγροτικών επιδοτήσεων και ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε όλη τη χώρα, συνελήφθησαν 37 άτομα, ενώ εντοπίστηκε δίκτυο που, από το 2018, εξαπατούσε συστηματικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκμεταλλευόμενο κενά στις διαδικασίες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει (μετάφραση στα ελληνικά):

Σε έρευνα που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα, εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματική, μεγάλης κλίμακας απάτη με επιδοτήσεις και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Σήμερα συνελήφθησαν 37 ύποπτοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε όλη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση μέχρι σήμερα. Φέρονται να εκμεταλλεύονταν κενά στις διαδικασίες υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ), στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται επίσης να δήλωναν παράνομα αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Επίσης, φούσκωναν τους αριθμούς των ζώων για να αυξήσουν τα ποσά των επιδοτήσεων που λάμβαναν. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, ώστε να φαίνονται ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 θεωρούνται ότι εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και είναι ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι δεν φαίνεται να έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους είχε αποκλειστικά σκοπό τη διευκόλυνση της απάτης.

Οι έρευνες και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης εκτελούνται από την Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (FIU).

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι το ανεξάρτητο γραφείο δημόσιας δίωξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

