ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για de minimis σε ζωοτροφές και φερτά υλικά

21/10/2025
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση των ενισχύσεων de minimis, που αφορούν την ενίσχυση ζωοτροφών και τις ζημιές από φερτά υλικά λόγω «Daniel».

Η υποβολή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://eae2024.opekepe.gov.gr/eae2024/#/login με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

Βρείτε ΕΔΩ το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης για την υποβολή υπεύθυνης Δήλωσης Ενιαίας Επιχείρησης 

