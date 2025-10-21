ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για de minimis σε ζωοτροφές και φερτά υλικά

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση των ενισχύσεων de minimis, που αφορούν την ενίσχυση ζωοτροφών και τις ζημιές από φερτά υλικά λόγω «Daniel».

Η υποβολή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://eae2024.opekepe.gov.gr/eae2024/#/login με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

Βρείτε ΕΔΩ το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης για την υποβολή υπεύθυνης Δήλωσης Ενιαίας Επιχείρησης