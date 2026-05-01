Έρευνα: Η αυξημένη χρήση φυτοφαρμάκων απειλεί τον πληθυσμό των πουλιών

Η εντατικοποίηση της γεωργίας στην Ευρώπη και η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων φαίνεται να αφήνουν ένα ολοένα και πιο βαρύ αποτύπωμα στη βιοποικιλότητα. Μια πρόσφατη γαλλική μελέτη έρχεται να ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες επιστημονικές ενδείξεις, καταγράφοντας σαφή συσχέτιση μεταξύ της χρήσης φυτοφαρμάκων και της μείωσης των πληθυσμών των πτηνών σε αγροτικά τοπία.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Γαλλίας, συνέκρινε τις τοπικές πωλήσεις 242 δραστικών ουσιών φυτοφαρμάκων με δεδομένα παρατήρησης 64 ειδών πτηνών, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω συμμετοχικής επιστήμης. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά: σε ποσοστό άνω του 84% των ειδών διαπιστώθηκαν αρνητικές επιπτώσεις, ενώ μόνο ένα είδος εμφάνισε θετική συσχέτιση μεταξύ αφθονίας και χρήσης φυτοφαρμάκων.

Με απλά λόγια, όσο αυξάνεται η χρήση φυτοφαρμάκων, τόσο μειώνονται τα πουλιά. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάσχεση της απώλειας της αγροτικής βιοποικιλότητας.

Διατροφική κατάρρευση

Οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στα πτηνά είναι πολλαπλές. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η άμεση έκθεση: σποροφάγα πουλιά καταναλώνουν επεξεργασμένους σπόρους, ενώ εντομοφάγα ή αρπακτικά εκτίθενται μέσω μολυσμένων θηραμάτων. Από την άλλη, οι έμμεσες επιπτώσεις είναι εξίσου κρίσιμες, καθώς η μείωση των εντόμων – βασική πηγή τροφής – οδηγεί σε διατροφική κατάρρευση πολλών ειδών.

Η μελέτη υπογραμμίζει, επίσης, ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα εξειδικευμένα αγροτικά είδη. Ακόμη και είδη που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά τις χρησιμοποιούν περιστασιακά για τροφή ή φωλεοποίηση, επηρεάζονται σημαντικά. Η παρουσία ειδών όπως το αηδόνι σε αγροτικές περιοχές δείχνει ότι οι επιπτώσεις διαχέονται πέρα από τα στενά όρια των καλλιεργειών, δημιουργώντας ευρύτερες οικολογικές αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η αρνητική σχέση μεταξύ φυτοφαρμάκων και πληθυσμών πτηνών παραμένει ισχυρή ακόμη και όταν ληφθούν υπόψη άλλοι παράγοντες εντατικοποίησης, όπως η χρήση λιπασμάτων ή η δομή του τοπίου. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι τα φυτοφάρμακα αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες πίεσης στα αγροτικά οικοσυστήματα.

Και τα έντομα στο επίκεντρο

Παράλληλα, η κρίση δεν περιορίζεται στα πτηνά. Οι πληθυσμοί εντόμων και αρθροπόδων καταγράφουν δραματική μείωση σε όλη την Ευρώπη, με ορισμένες περιοχές να έχουν χάσει έως και το 75% της βιομάζας εντόμων μέσα σε περίπου 25 χρόνια. Τα φυτοφάρμακα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κατάρρευση, επηρεάζοντας οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο των εφαρμογών.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης των φυτοφαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζονται σε υποθέσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όπως η ιδέα ότι οι πληθυσμοί των μη στοχευμένων οργανισμών μπορούν να ανακάμψουν εύκολα μετά από έκθεση. Στην πράξη, όμως, η συνεχής και συσσωρευτική έκθεση δημιουργεί συνθήκες μόνιμης πίεσης στα οικοσυστήματα.

Την ίδια στιγμή, η ευρωπαϊκή πολιτική φαίνεται να κινείται με αργούς ρυθμούς ή ακόμη και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αντί για αυστηρότερα μέτρα περιορισμού, ανοίγει η συζήτηση για χαλάρωση των κανόνων έγκρισης φυτοφαρμάκων, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις από επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, σύμφωνα με την έρευνα.