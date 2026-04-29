Με υποτροφία σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, 4 μαθητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Ακόμη τρεις μαθητές του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής προστέθηκαν στη μακρά λίστα επιτυχιών του προγράμματος «Study U.S.A.» και έγιναν δεκτοί με υποτροφία –είτε πλήρη, είτε στο ποσό που αιτήθηκαν- σε αμερικανικά πανεπιστήμια. Πρόκειται για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου: Εβελίνα Κάσο, Κλειώ Καρόζη και Αλέξανδρο Τζιώρα.

Μέσω του προγράμματος «Study U.S.A.» που υλοποιεί η Σχολή, τα τελευταία 14 χρόνια, 105 μαθητές εξασφάλισαν υποτροφία για σπουδές στις Η.Π.Α.!

Οι τρεις μαθητές εξέφρασαν τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους για την ευκαιρία, δηλώνοντας ότι η εισαγωγή τους στα αμερικανικά πανεπιστήμια αποτελεί σημαντικό βήμα για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η Εβελίνα Κάσο από το Πήλιο, έγινε δεκτή με πλήρη υποτροφία στο Washington and Lee University. Ήταν η πρώτη επιλογή της και θέλει να σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ψυχολογία. «Είμαι ενθουσιασμένη από την επιτυχία. Δεν θα τα κατάφερνα χωρίς τη συνδρομή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και ειδικότερα των στελεχών του προγράμματος Study U.S.A.», είπε. Από την πλευρά της, η Κλειώ Καρόζη από τη Θεσσαλονίκη έγινε δεκτή με υποτροφία στο Georgetown University, όπου θέλει να σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διεθνείς Σχέσεις και αποτελεί την πρώτη μαθήτρια της Σχολής που θα φοιτήσει στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. «Από την αρχή είχα θέσει υψηλούς στόχους και είμαι πολύ ικανοποιημένη που τους πέτυχα», υπογράμμισε η μαθήτρια, η οποία είναι και απόφοιτη του Γυμνασίου Χασιώτη της Σχολής. Ο Αλέξανδρος Τζιώρας από την Αθήνα έχει γίνει δεκτός με πλήρη υποτροφία στο Northwestern University, όπου θέλει να σπουδάσει Πληροφορική. Είναι ο πρώτος μαθητής της Σχολής που γίνεται δεκτός από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα. «Επέλεξα την ΑΓΣ, διότι ήθελα να σπουδάσω στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ήταν μία απόφαση που με δικαίωσε. Το πρόγραμμα ήταν απαιτητικό και ουσιαστικό, αλλά κυρίως αποδοτικό. Τώρα περιμένω με αγωνία πότε θα αρχίσω τις σπουδές στις Η.Π.Α.», δήλωσε.

Να σημειωθεί ότι ο μαθητής του Επαγγελματικού Λυκείου της Σχολής, Παναγιώτης Κατσαρός, ο οποίος υπέβαλε αίτηση εκτός του προγράμματος Study USA, έγινε δεκτός με υποτροφία στο University of Richmond, όπου ήδη σπουδάζει ο –επίσης απόφοιτος της ΑΓΣ– αδελφός του. «Επέλεξα το ΕΠΑΛ της Σχολής, διότι η οικογένειά μου ήθελε να έχω τις καλύτερες ευκαιρίες. Αισθάνομαι χαρούμενος και ότι ανταμείφθηκαν οι κόποι μου», τόνισε και υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία μαθητών για διεθνείς εκπαιδευτικές ευκαιρίες, υποστηρίζοντας την αριστεία και την καινοτομία. Η επιτυχία των μαθητών αποδεικνύει ότι η συστηματική προετοιμασία και η σωστή καθοδήγηση μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για σημαντικές ακαδημαϊκές ευκαιρίες, προσφέροντας στους νέους τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το μέλλον τους σε διεθνές επίπεδο. Οι γνώσεις που παρείχαν το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ στους μαθητές, τους έδωσαν τη δυνατότητα να διευρύνουν ακόμη περισσότερο τους ορίζοντές τους και να ατενίζουν με αισιοδοξία το ακαδημαϊκό μέλλον τους. Να σημειωθεί ότι οι υπόλοιποι μαθητές της Γ’ τάξης έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους είτε στη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε στη συνέχιση των σπουδών τους στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, διεκδικώντας το δικαίωμά τους να κάνουν πράξη τα όνειρά τους.