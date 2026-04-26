Agriodor: Φυσικές οσμές φυτών αντί φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες

Η γεωργία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς οι παραγωγοί αναζητούν πιο βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις για την προστασία των καλλιεργειών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η γαλλική νεοφυής επιχείρηση Agriodor φέρνει μια καινοτόμο προσέγγιση, αξιοποιώντας φυσικές οσμές φυτών για την αντιμετώπιση επιβλαβών εντόμων, μειώνοντας την ανάγκη για χημικά φυτοφάρμακα.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2019, κατάφερε πρόσφατα να αντλήσει 15 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση Series A, γεγονός που επιβεβαιώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για βιολογικές λύσεις στη γεωργία. Η τεχνολογία της βασίζεται σε μια απλή αλλά ισχυρή ιδέα: τα έντομα επικοινωνούν και καθοδηγούνται μέσω της όσφρησης. Αναπαράγοντας φυσικά αρώματα φυτών, η Agriodor μπορεί να προσελκύσει, να απωθήσει ή να αποπροσανατολίσει τα έντομα, ελέγχοντας έτσι τους πληθυσμούς τους με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Η προσέγγιση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή όπου πολλά έντομα έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στα παραδοσιακά εντομοκτόνα, ενώ η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την εξάπλωσή τους. Ταυτόχρονα, η μείωση της βιοποικιλότητας και των πληθυσμών εντόμων δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και την αγροτική παραγωγή.

Το πρώτο προϊόν της εταιρείας εφαρμόζεται ήδη στα ζαχαρότευτλα, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση αφίδων που μεταδίδουν ιώσεις. Παράλληλα, η Agriodor επεκτείνει τις εφαρμογές της σε νέες καλλιέργειες και αγορές, στοχεύοντας σε παγκόσμια ανάπτυξη.

Με τη στήριξη νέων επενδύσεων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα, η εταιρεία φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται οι καλλιέργειες, προσφέροντας μια πιο οικολογική και αποδοτική λύση για το μέλλον της γεωργίας.