Έρευνα: Ο αγροτεχνολογικός κλάδος υπερεκτιμά επί 20 χρόνια την ταχύτητα υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών

Μία νέα μελέτη για τη γεωργία ακριβείας έρχεται να ταράξει μια από τις πιο παγιωμένες βεβαιότητες του αγροτεχνολογικού κλάδου: Ότι η καινοτομία, παγκοσμίως, υιοθετείται γρήγορα και γραμμικά από τους παραγωγούς. Αντίθετα, τα δεδομένα δείχνουν ότι επί περισσότερα από είκοσι χρόνια οι προσδοκίες της αγοράς κινούνται σταθερά πιο γρήγορα από την πραγματικότητα. Η έρευνα με τίτλο «Is Precision Agriculture Technology Adoption Persistently Overestimated?» ανέλυσε 21 διαδοχικά κύματα της έρευνας “CropLife–Purdue Precision Agriculture Dealership Survey” για την περίοδο 2000–2025.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: Οι προμηθευτές αγροτικών εισροών και υπηρεσιών υπερεκτιμούν συστηματικά τα ποσοστά υιοθέτησης σχεδόν σε όλες τις τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας. Και το σημαντικότερο, το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη αστοχία, αλλά μια διαχρονική και δομική στρέβλωση στις προβλέψεις του κλάδου.

Το χάσμα του 2020

Από τον εξοπλισμό σποράς ακριβείας έως τα drones και τα συστήματα μεταβλητής δόσης (VRT), η εικόνα είναι κοινή: Οι προσδοκίες για γρήγορη διείσδυση στην αγορά διαψεύδονται. Μάλιστα, στη δεκαετία του 2020 το χάσμα μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικότητας φαίνεται να διευρύνεται. Σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία, η υιοθέτηση από τους παραγωγούς παρουσιάζει σημάδια στασιμότητας ή και επιβράδυνσης.

Οι λόγοι είναι πιο σύνθετοι από όσο συχνά υποθέτει η αγορά. Η αγροτική παραγωγή δεν είναι ένα ομοιογενές περιβάλλον όπου μια τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και άμεσα. Κάθε εκμετάλλευση έχει διαφορετικές ανάγκες, δομές και περιορισμούς. Το κόστος επένδυσης, η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης, η πολυπλοκότητα των εφαρμογών αλλά και η αβεβαιότητα ως προς την απόδοση της επένδυσης λειτουργούν ανασταλτικά.

Η «κουλτούρα αισιοδοξίας»

Στον πυρήνα του προβλήματος βρίσκεται, σύμφωνα με τη μελέτη, μια «κουλτούρα αισιοδοξίας», που διαπερνά τον αγροτεχνολογικό τομέα. Οι προβλέψεις συχνά βασίζονται περισσότερο σε αφηγήσεις συνεχούς ανάπτυξης και λιγότερο σε εμπειρικά δεδομένα. Η ιδέα ότι κάθε νέα τεχνολογία θα ακολουθήσει μια ταχεία καμπύλη υιοθέτησης φαίνεται να επαναλαμβάνεται, ακόμη και όταν η πραγματικότητα διαψεύδει αυτή την υπόθεση.

Οι συνέπειες αυτής της υπερεκτίμησης δεν είναι αμελητέες. Επιχειρήσεις επενδύουν υπερβολικά σε εξοπλισμό, προσωπικό και υπηρεσίες, που τελικά δεν βρίσκουν την αναμενόμενη ανταπόκριση. Επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται με λανθασμένες παραδοχές, ενώ η προσαρμογή σε νέα δεδομένα καθυστερεί, εντείνοντας τις απώλειες.

Το μήνυμα της μελέτης είναι ξεκάθαρο: Η καινοτομία στη γεωργία δεν αποτυγχάνει, αλλά χρειάζεται χρόνο, για να αποδείξει την αξία της και να ενσωματωθεί ουσιαστικά στην παραγωγική διαδικασία. Η υιοθέτηση δεν είναι αυτόματη· είναι αποτέλεσμα οικονομικών, τεχνικών και κοινωνικών παραγόντων, που αλληλεπιδρούν. Για τον αγροτεχνολογικό κλάδο, αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Η παρακολούθηση της πραγματικής ζήτησης, η συνεχής αναθεώρηση των προβλέψεων και η κατανόηση των αναγκών των παραγωγών είναι κρίσιμες προϋποθέσεις.