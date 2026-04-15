«Women in Farming»: Μόλις 32% οι γυναίκες επικεφαλής εκμεταλλεύσεων

Ανοιχτή παραμένει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη νέα πλατφόρμα «Women in Farming», απευθυνόμενη σε όλες τις γυναίκες που ζουν και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό ή συναφή τομέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της θέσης των γυναικών στη γεωργία και παραμένει ενεργή έως τις 30 Απριλίου 2026.

Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν δυναμικό χώρο διαλόγου, μάθησης και συνεργασίας, όπου γυναίκες αγρότισσες, επαγγελματίες και ερευνήτριες θα μπορούν να συνδεθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μοιραστούν καλές πρακτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου καθοδήγησης (mentoring), που θα φέρει σε επαφή έμπειρες επαγγελματίες με νεότερες γυναίκες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της πορείας τους.

Τα αρνητικά στοιχεία

Τα διαθέσιμα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη για τέτοιες πρωτοβουλίες. Παρά τον κομβικό τους ρόλο στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη διαφοροποίηση των αγροτικών οικονομιών, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στον αγροτικό τομέα. Μόλις το 32% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ διοικούνται από γυναίκες, ενώ η παρουσία τους σε ηγετικές θέσεις παραμένει περιορισμένη.

Ακόμη πιο έντονη είναι η υστέρηση στις νεότερες ηλικίες: Μόνο το 26% των αγροτών κάτω των 40 ετών είναι γυναίκες, ενώ οι γυναίκες κάτω των 40, που κατέχουν εκμετάλλευση, αντιστοιχούν σε μόλις 3% του συνόλου. Ταυτόχρονα, το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, που διαχειρίζονται γυναίκες, ανέρχεται σε 9 εκτάρια, στοιχείο που υποδηλώνει μικρότερη κλίμακα δραστηριότητας και, συχνά, περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να απαντήσει σε αυτές τις ανισότητες μέσω συνδυασμού πολιτικών και εργαλείων. Στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), δίνεται πλέον μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη, ώστε να σχεδιάζουν στοχευμένα μέτρα υπέρ των γυναικών, όπως ενισχυμένη χρηματοδοτική στήριξη και δράσεις ενδυνάμωσης της συμμετοχής τους στην αγροτική οικονομία. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο το 2024 περισσότερες από 55.000 νέες γυναίκες έλαβαν στήριξη, για να ξεκινήσουν τη δική τους αγροτική δραστηριότητα.

Παράλληλα, ενισχύεται η εκπροσώπηση των γυναικών σε δομές λήψης αποφάσεων, όπως οι πρωτοβουλίες LEADER, ενώ βελτιώνεται και η συλλογή δεδομένων ανά φύλο, ώστε οι πολιτικές να βασίζονται σε πιο ακριβή και τεκμηριωμένα στοιχεία.

Η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ΟΗΕ έχει ανακηρύξει το 2026 ως Διεθνές Έτος της Γυναίκας Αγρότισσας, δίνοντας περαιτέρω ώθηση σε δράσεις που στοχεύουν στην ανάδειξη του ρόλου των γυναικών στην ύπαιθρο και στη βελτίωση των συνθηκών δραστηριοποίησής τους.

Οφέλη συμμετοχής

Η συμμετοχή στην πλατφόρμα «Women in Farming» προσφέρει, πέρα από τη δικτύωση, πρακτική υποστήριξη σε κρίσιμους τομείς, όπως η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, η κατανόηση του κόστους λειτουργίας μίας αγροτικής εκμετάλλευσης, η πρόσβαση στις αγορές, η αξιοποίηση της καινοτομίας και των ψηφιακών εργαλείων, καθώς και η προώθηση προϊόντων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε ζητήματα ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, κοινωνικής φροντίδας και μελλοντικού σχεδιασμού.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή, σε όλες τις ενδιαφερόμενες που διαμένουν στην ΕΕ και δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον αγροτικό τομέα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο συμπεριληπτικής και ανθεκτικής ευρωπαϊκής γεωργίας.

Μιλώντας, στην «ΥΧ», για τη θέση της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή, η νεαρή κτηνοτρόφος, Βάσω Χαρίτση από τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής είναι ξεκάθαρη: «Η γυναίκα έχει πια πολύ σημαντική θέση. Και πολλές φορές είναι καλύτερη, γιατί μπορεί να οργανώσει τις δουλειές, να χειριστεί την τεχνολογία, να κάνει δηλαδή πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δεν είναι θέμα φύλου, είναι θέμα όρεξης».