Το ψηφιακό χάσμα της υπαίθρου στο μικροσκόπιο της ΕΕ

Με στόχο να δημιουργηθεί μια ισχυρότερη βάση τεκμηρίωσης σχετικά με τις συνθήκες συνδεσιμότητας στην αγροτική Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός που υποστηρίζει τις χώρες και τις περιφέρειες στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, BCO Network, πραγματοποιεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία νέα έρευνα. Μέσω της έρευνας επιχειρεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες συνδεσιμότητας στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.

Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει την εμπειρία των χρηστών στις αγροτικές περιοχές και να εξετάσει πώς οι περιορισμοί στη συνδεσιμότητα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εφαρμογή τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας. Οι καθυστερήσεις στην υιοθέτηση τέτοιων λύσεων δεν έχουν μόνο τεχνολογικές συνέπειες, αλλά και οικονομικές, καθώς περιορίζουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Για την καλύτερη κατανόηση του ζητήματος, η έρευνα οργανώνεται σε τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε βασικές ομάδες του αγροδιατροφικού οικοσυστήματος. Το πρώτο αφορά τους τελικούς χρήστες όπως αγρότες, εργολάβους αγροτικών εργασιών και γεωργικούς συμβούλους.

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε παρόχους συνδεσιμότητας, όπως εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, αγροτικούς παρόχους διαδικτύου, παρόχους σταθερής ασύρματης πρόσβασης και δορυφορικών υπηρεσιών.

Το τρίτο ερωτηματολόγιο αφορά κατασκευαστές αγροτικού εξοπλισμού και εταιρείες αγροτεχνολογίας.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/.