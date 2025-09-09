Έρευνα Rabobank: Οι κίνδυνοι που φρενάρουν τη βιώσιμη γεωργία στις ΗΠΑ

Η βιώσιμη γεωργία θεωρείται παγκοσμίως «κλειδί» για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη διασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η υιοθέτησή της προχωρά με αργούς ρυθμούς, καθώς οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό οικονομικό ρίσκο, αβέβαιες αποδόσεις και περιορισμένη υποστήριξη, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Rabobank.

Οικονομικά περιθώρια υπό πίεση

Πιο αναλυτικά, σχεδόν οι μισοί από τους 700 Αμερικανούς αγρότες που συμμετείχαν δυσκολεύονται να αντιληφθούν το πραγματικό οικονομικό όφελος των βιώσιμων πρακτικών. Μόνο το 19% δηλώνει ότι τις εφαρμόζει χωρίς σημαντικά εμπόδια, ενώ για το 54% ο κύριος στόχος είναι η μακροχρόνια διαγενεακή επιτυχία της εκμετάλλευσης. Η δυσκολία έγκειται στο ότι, ενώ οι πρακτικές όπως η καλλιέργεια χωρίς όργωμα (no-till) ή η αναγεννητική γεωργία υπόσχονται περιβαλλοντικά οφέλη, συχνά απαιτούν πρόσθετες δαπάνες για λίπανση, ζιζανιοκτονία και νέο εξοπλισμό.

Θεσμικά εμπόδια

Παρά τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως ο νόμος One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), η χρηματοδότηση και τα βελτιωμένα ασφαλιστικά μέτρα κατευθύνθηκαν κυρίως σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις, αφήνοντας τους μικρομεσαίους παραγωγούς στο περιθώριο. Ωστόσο, ο νόμος για τη γεωργία, Farm Bill, αναμένεται να δώσει περισσότερη έμφαση στις μικρότερες εκμεταλλεύσεις, αν και παραμένει αβέβαιο κατά πόσο θα καλύψει τις ανάγκες της βιώσιμης μετάβασης.

Το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο

Παράλληλα, οι ευρύτερες τάσεις που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και τη διατροφή, όπως η πρωτοβουλία «Make America Healthy Again» του υπουργείου Υγείας, δίνουν ώθηση στην αναγεννητική γεωργία, αλλά η πραγματική εφαρμογή απαιτεί πιο σταθερές πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ένα μέλλον με προϋποθέσεις

Η μετάβαση σε μια βιώσιμη γεωργία στις ΗΠΑ δεν είναι απλή υπόθεση. Απαιτείται συνδυασμός επαρκούς χρηματοδότησης, τεχνικής καθοδήγησης, ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων και μακροπρόθεσμης πολιτικής βούλησης. Χωρίς αυτά, οι αγρότες θα συνεχίσουν να βλέπουν τη βιωσιμότητα περισσότερο ως ρίσκο παρά ως ευκαιρία, καταλήγει η έρευνα.