Γερμανία: Ρομπότ με λέιζερ στην καλλιέργεια βιολογικού καρότου μειώνει το κόστος εργασίας

Eνα αυτόνομο ρομπότ με λέιζερ, που έχει ως σκοπό να αντικαταστήσει το χειρωνακτικό ξεχορτάριασμα στη βιολογική καλλιέργεια, ανέπτυξε ένας Γερμανός αγρότης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών West Coast. Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός βιοκαλλιεργητής Rainer Carstens, ο οποίος είχε έρθει αντιμέτωπος με την εκτόξευση του κόστους εργασίας και τις ελλείψεις εργατών προχώρησε στην κατασκευή του καινοτόμου συστήματος που, σύμφωνα με τον ίδιο, υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν τα ζιζάνια.

Το ακριβό πρόβλημα του ξεχορταριάσματος

Στην περιοχή Dithmarschen του κρατιδίου Schleswig-Holstein της Γερμανίας, η Westhof Bio Group, η εκμετάλλευση του Carstens, έχει εξελιχθεί από μια μικρή οικογενειακή φάρμα 60 εκταρίων τη δεκαετία του ’70 σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς βιολογικών λαχανικών στη Γερμανία. Διαθέτει 1.200 εκτάρια καλλιεργειών και τη μοναδική μονάδα κατάψυξης βιολογικών λαχανικών της χώρας.

Η ετήσια παραγωγή φτάνει τους 30.000 τόνους φρέσκων και 10.000 τόνους κατεψυγμένων λαχανικών. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή έχει και ένα «αγκάθι»: Το ετήσιο κόστος χειρωνακτικού ξεχορταριάσματος ξεπερνούσε τα 200.000 ευρώ. Για μια βιολογική επιχείρηση, όπου η χρήση χημικών ζιζανιοκτόνων απαγορεύεται, η εύρεση εργατικών χεριών γίνεται όλο και πιο δύσκολη και δαπανηρή.

«Χρειαζόμασταν μια βιώσιμη, αυτοματοποιημένη και προσιτή λύση, που θα μας επέτρεπε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε βιολογικά με οικονομική βιωσιμότητα», εξηγεί ο Carstens.

Από την ιδέα στο πεδίο

Το έργο ξεκίνησε το 2014, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών West Coast, με επικεφαλής τον ερευνητή Vitali Czymmek. Πέντε χρόνια αργότερα, η τεχνολογική προσπάθεια εξελίχθηκε σε ξεχωριστή εταιρεία, τη Naiture GmbH & Co. KG, η οποία πλέον ανήκει στην Westhof Bio Group και κατέχει όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Η τελική μορφή του ρομπότ, που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025, είναι ένα αυτόνομο συρόμενο σύστημα, ρυμουλκούμενο από τρακτέρ 120 ίππων. Από τον Απρίλιο λειτουργεί δοκιμαστικά σε καλλιέργειες καρότου.

Λέιζερ ακριβείας

Το ρομπότ διαθέτει τρία κύρια υποσυστήματα:

Πλατφόρμα πλάτους 6 μέτρων.

Σύστημα όρασης και επεξεργασίας με κάμερες υψηλής ανάλυσης και ενσωματωμένο υπολογιστή χαμηλής κατανάλωσης, που «τρέχει» μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση ζιζανίων.

Σύστημα εξουδετέρωσης με λέιζερ ισχύος 200W, που καταστρέφει το ζιζάνιο σε λιγότερο από 150 χιλιοστά του δευτερολέπτου, χωρίς να βλάπτει την καλλιέργεια ή το έδαφος.

Χάρη στην ακρίβεια χιλιοστού, το καινοτόμο σύστημα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για το ενδογραμμικό ξεχορτάριασμα, δηλαδή την εξάλειψη ζιζανίων ανάμεσα στα φυτά της ίδιας σειράς, που αποτελεί την πιο δύσκολη φάση της διαδικασίας.

Το μέλλον της τεχνολογίας αυτής δείχνει ελπιδοφόρο. Με περαιτέρω βελτιώσεις, η Naiture σκοπεύει να διαθέσει εμπορικά το σύστημα, προσφέροντας στους βιοκαλλιεργητές ένα εργαλείο που μπορεί να μειώσει δραστικά το κόστος και να λύσει το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης εργατών.