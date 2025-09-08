Επεκτείνεται το Έργο «Γεωργία με Ευφυΐα» – Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα συνεχίζεται

Το Έργο «Γεωργία με Ευφυΐα» – Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επεκτείνεται μέσω της ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, έως και κατά 50% της αρχικής σύμβασης. Το Έργο, το οποίο αφορά στο σύνολο των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της χώρας και στους εμπλεκόμενους στο γεωργικό τομέα, έχει αναδόχους την εταιρεία NEUROPUBLIC, τον Όμιλο ΟΤΕ και τη διαφημιστική ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Στην προηγούμενη φάση του Έργου έχει ήδη πραγματοποιηθεί σχεδιασμός, προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση της παρακάτω υλικοτεχνικής υποδομής:

Εγκατάσταση 3.000 Υποστηρικτικών Σταθμών Συλλογής Δεδομένων σε διάφορες καλλιέργειες ανά την Ελλάδα

σε διάφορες καλλιέργειες ανά την Ελλάδα Εγκατάσταση 50 Σταθμών Συλλογής Δεδομένων Επαυξημένης Ακρίβειας (εξειδικευμένες μετρήσεις για την ευφυή άρδευση και τις μετεωρολογικές προγνώσεις)

(εξειδικευμένες μετρήσεις για την ευφυή άρδευση και τις μετεωρολογικές προγνώσεις) Προσαρμογή μοντέλων ευφυούς άρδευσης, θρέψης και φυτοπροστασίας για 21 καλλιέργειες σε 50 πειραματικά αγροτεμάχια ανά την Ελλάδα

Αξιοποίηση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones) στα πειραματικά αγροτεμάχια

(Drones) στα πειραματικά αγροτεμάχια Επεξεργασία και αξιοποίηση Δορυφορικών Εικόνων

Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ευφυούς Γεωργίας, η οποία παρέχει εξατομικευμένη ενημέρωση στον χρήστη και πρόσβαση στα 13 Υποσυστήματα του Έργου

Δημιουργία και λειτουργία δικτύου Κέντρων Διανομής και Υποστήριξης (ΚΔΥ) σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Η δεύτερη φάση του Έργου

Η προαίρεση του Έργου, έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την άνοιξη του 2026. Στη διάρκεια αυτών των μηνών προβλέπεται η υλοποίηση των εξής δράσεων:

Εγκατάσταση 1.800 επιπλέον Υποστηρικτικών Σταθμών Συλλογής Δεδομένων (ΣΣΔ)

Μελέτη 10 νέων πειραματικών αγροτεμαχίων συμπεριλαμβανομένων 5 νέων καλλιεργειών , επιπλέον της συλλογής δεδομένων από τα 50 υφιστάμενα της προηγούμενης φάσης

, επιπλέον της συλλογής δεδομένων από τα 50 υφιστάμενα της προηγούμενης φάσης Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Διανομής και Υποστήριξης (ΚΔΥ)

Επέκταση της λειτουργικότητας των υποσυστημάτων για την περαιτέρω υποστήριξη των εμπλεκομένων στον γεωργικό τομέα.

«Γεωργία με Ευφυΐα»… ο κύριος στόχος του Έργου

Η αναβαθμισμένη αυτή τεχνολογική υποδομή πρόκειται να συνεχίσει να συλλέγει και να τηρεί ετερογενή δεδομένα υψηλής ποιότητας, τα οποία αφορούν στην πλειονότητα της καλλιεργήσιμης έκτασης της χώρας και δυνητικά θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων υπηρεσιών και προϊόντων με τελικό αποδέκτη τον Έλληνα παραγωγό. Επιπλέον, τα εν λόγω δεδομένα θα αποτελέσουν μια αξιόπιστη βάση για περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς της γεωπονίας και του περιβάλλοντος.

Η τεχνολογική πλατφόρμα https://digiagro.gr έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες του Έλληνα παραγωγού, του γεωργικού συμβούλου και όλων των εμπλεκομένων στον πρωτογενή τομέα. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν πληθώρα εδαφοκλιματικών παραμέτρων και δεικτών από δορυφορικές εικόνες παρέχοντας άμεση και αξιόπιστη πληροφορία σε παραγωγούς, γεωπόνους και ερευνητές. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να αξιοποιηθούν και σε εφαρμογές τομέων που αφορούν στο περιβάλλον και τη διαχείριση κινδύνων, στη βιομηχανία τροφίμων, στη χάραξη πολιτικών γεωργικής ανάπτυξης, διαχείρισης φυσικών πόρων κ.λπ.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα στην πράξη

Μέσω του Έργου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στοχεύει στη σύνδεση παραγωγών, οργανισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων, τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων που σχετίζονται με τη γη και την παραγωγική διαδικασία.

Το Έργο «Γεωργία με Ευφυΐα» αποτελεί μια μοναδική περίπτωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στην εμβέλειά του, ενώ θέτει τις βάσεις για μια σαρωτική αλλαγή κλίμακας στις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της ελληνικής γεωργίας, αλλά και στη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, αλλάζοντας σημαντικά το «πρόσωπο» της ελληνικής γεωργικής παραγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία συμμετοχής, τα οφέλη και τις δυνατότητες του Έργου, από την ιστοσελίδα https://digiagro.gr.

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU