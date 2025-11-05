Ερώτηση σε Κομισιόν για την προστασία της ελληνικής κομπόστας και μελιού από τον αθέμιτο ανταγωνισμό κινεζικών προϊόντων κατέθεσαν οι Φ. Μπελέρης, Γ. Αυτιάς και Μ. Κεφαλογιάννης

Κοινή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία της ελληνικής κομπόστας και μελιού από τον αθέμιτο ανταγωνισμό κινεζικών προϊόντων, κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Φρέντη Μπελέρης, έπειτα από πρωτοβουλία του τελευταίου.

Ύστερα από επίσημη επιστολή του Επιμελητηρίου Ημαθίας για την απειλή κατάρρευσης του ελληνικού και ευρωπαϊκού κλάδου κομπόστας, οι ευρωβουλευτές κάνουν «έκκληση αντίδρασης για το φαινόμενο που αντιμετωπίζουν από εισαγόμενα προϊόντα κινεζικής προέλευσης, τα οποία διατίθενται στην αγορά σε προκλητικά ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, ενίοτε και κάτω του κόστους παραγωγής».

Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ τονίζουν ότι «η κατάσταση αυτή επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των συγκεκριμένων προϊόντων, όπως την παραγωγή, τη μεταποίηση και την πώληση, με αποτέλεσμα το κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων στις περιφέρειες, με σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική απασχόληση και την ερήμωση της υπαίθρου».

Τέλος, ρωτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τη στήριξη των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης από τον αθέμιτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών και αν προτίθεται να επεκτείνει τα υφιστάμενα εμπορικά μέτρα άμυνας προς την Κίνα σε προϊόντα, όπου οι Ευρωπαίοι παραγωγοί έχουν έντονη εξαγωγική και παραγωγική δραστηριότητα.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

«Τα τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις που εστιάζουν στον αγροδιατροφικό τομέα, όπως η κομπόστα ροδάκινου ή το μέλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα κινεζικής προέλευσης, τα οποία διατίθενται στην αγορά σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, ενίοτε κάτω του κόστους παραγωγής.

Η τιμή πώλησης των προϊόντων στην Ευρώπη είναι τεχνητά και προκλητικά χαμηλή, όχι από τη βελτίωση αποδοτικότητας, αλλά από κρατικά κατευθυνόμενο ντάμπινγκ με σκοπό την απόσπαση μεριδίων αγοράς εις βάρος των ευρωπαϊκών παραγωγών.

Η κατάσταση αυτή επηρεάζει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των συγκεκριμένων προϊόντων, όπως την παραγωγή, τη μεταποίηση και την πώληση.

Το αποτέλεσμα είναι τραγικό: Κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων στις περιφέρειες, με σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική απασχόληση και την ερήμωση της υπαίθρου. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο αποτελούν “πνεύμονα” των τοπικών οικονομιών και επιτρέπουν τη δημογραφική αναγέννηση των περιοχών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει τα θεσμικά εργαλεία για να αντιμετωπίσει τέτοιες στρεβλώσεις της αγοράς.

Ερωτάται η Επιτροπή:

-Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τη στήριξη των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες της υπαίθρου από τον αθέμιτο ανταγωνισμό τρίτων χωρών;

-Σχεδιάζει να ενισχύσει ή να επεκτείνει τα υφιστάμενα εμπορικά μέτρα άμυνας προς την Κίνα σε προϊόντα όπου οι Ευρωπαίοι παραγωγοί έχουν έντονη εξαγωγική και παραγωγική δραστηριότητα;»

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ