ΗΠΑ: Αντιδράσεις στην απόφαση Τραμπ για εισαγωγές βοδινού από την Αργεντινή

Εντονη αντίθεση στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για αύξηση των εισαγωγών βοδινού κρέατος από την Αργεντινή, το οποίο η κυβέρνησή του προβάλλει ως μέτρο για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, εξέφρασε η Αμερικανική Ένωση Κτηνοτρόφων Βοοειδών (National Cattlemen’s Beef Association – NCBA).

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Τραμπ υπερασπίστηκε το έργο του στην υποστήριξη των κτηνοτρόφων, υπογραμμίζοντας ότι οι δασμοί στις εισαγωγές βοοειδών και βοδινού κρέατος έχουν ενισχύσει τις εγχώριες αγορές. Η NCBA αντέτεινε ότι η επέκταση των εισαγωγών από την Αργεντινή δεν θα μειώσει ουσιαστικά τις τιμές στα καταστήματα, ενώ παράλληλα θέτει σε κίνδυνο τα εισοδήματα των Αμερικανών παραγωγών. «Η επιτυχία των κτηνοτρόφων οφείλεται στη σκληρή δουλειά τους, όχι σε κυβερνητικές πολιτικές», τόνισε η οργάνωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της NCBA, Colin Woodall, επεσήμανε ότι «η οργάνωση και τα μέλη της δεν μπορούν να στηρίξουν τον πρόεδρο, ενώ υπονομεύει το μέλλον των οικογενειακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέσω εισαγωγών αργεντίνικου κρέατος, με στόχο την επηρεασμό των τιμών». Η NCBA ζητά την αποφυγή της πολιτικής παρέμβασης στις αγορές και την εστίαση στην προστασία των εγχώριων παραγωγών. Η οργάνωση υπογραμμίζει, επίσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικό εμπορικό έλλειμμα με την Αργεντινή στον τομέα του βοδινού. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Αργεντινή έχει εξαγάγει βοδινό αξίας άνω των 800 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, ενώ η αγορά της έχει απορροφήσει αμερικανικό βοδινό αξίας μόλις 7 εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, η Αργεντινή έχει ιστορικό εμφάνισης αφθώδους πυρετού (FMD) και το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) δεν έχει ολοκληρώσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εισαγόμενων προϊόντων.

Ζητούν προστασία

Η NCBA καλεί τον πρόεδρο Τραμπ και την υπουργό Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, να επικεντρωθούν σε μέτρα που να προστατεύουν την εγχώρια κτηνοτροφία, όπως επενδύσεις στις εγκαταστάσεις για την αντιμετώπιση παρασίτων και ασθενειών, τη μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων και την προστασία του πληθυσμού των βοοειδών από ξένες ασθένειες.

Η ανάρτηση του Τραμπ ήρθε λίγες ώρες προτού η υπουργός Ρόλινς ανακοινώσει ένα πολυαναμενόμενο σχέδιο για τη στήριξη της αμερικανικής βιομηχανίας βόειου κρέατος, σε μια συγκυρία στην οποία η πίεση από τους παραγωγούς εντείνεται και η δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια τροφίμων και τις εισαγωγές κρέατος βρίσκεται στο προσκήνιο.