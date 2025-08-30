Γιατί η ευλογιά απειλεί τη φέτα και τη Γιορτή της Ελασσόνας

Δυσοίωνο διαγράφεται το μέλλον της κτηνοτροφίας μετά την επέλαση της ευλογιάς και τη θανάτωση χιλιάδων ζώων στη Θεσσαλία και αλλού. Παρόμοια ζοφερό είναι και το τοπίο γύρω από την πορεία του πλέον εμβληματικού ελληνικού τροφίμου: Της φέτας.

Από το 2002, το προϊόν φέρει τη σφραγίδα ΠΟΠ, με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς να προβλέπουν αυστηρές προδιαγραφές: Το γάλα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από ντόπια πρόβατα και κατσίκια, εκτρεφόμενα στις καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Επιπλέον, η εκτροφή οφείλει να γίνεται με παραδοσιακό τρόπο, με την ελεύθερη βόσκηση και την τοπική χλωρίδα να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του γάλακτος.

Εφαρμόζονται τα παραπάνω; Γιατί η ευλογιά απειλεί το εθνικό μας προϊόν; Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν –ακόμη– από τις ζωονόσους (πανώλη, ευλογιά), με αφορμή την απώλεια ζωικού κεφαλαίου από τον Daniel, αρκετοί κτηνοτρόφοι που είχαν χάσει τα ζώα τους στις πλημμύρες έσπευσαν να τα αντικαταστήσουν με γαλλικά πρόβατα φυλής Lacaune, υψηλής γαλακτοπαραγωγής, που εκτρέφονται κυρίως σταβλισμένα και συχνά σιτίζονται με εισαγόμενες ζωοτροφές. Αυτή ήταν μια εξέλιξη μη συμβατή με την έννοια του ΠΟΠ.

Στην επαύριον της ευλογιάς, όταν και εφόσον υπάρξει αναπλήρωση του χαμένου ζωικού κεφαλαίου (καθώς αρκετοί κτηνοτρόφοι δηλώνουν ότι δεν έχουν το κουράγιο να συνεχίσουν), η πολιτεία και οι ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να μην επιτρέψουν την επέλαση ξένων φυλών, οι οποίες φημίζονται ότι προσφέρουν πολλαπλάσια ποσότητα γάλακτος σε σχέση με τις ντόπιες φυλές.

Δεν θα πρέπει οι ξένες φυλές να λειτουργήσουν ως «Δούρειος Ίππος», εισβάλλοντας στην ελληνική αγορά ως μία φθηνή λύση, καθώς στη συνέχεια θα αποτελέσουν την αφορμή να αμφισβητηθούν η ελληνικότητα και η γνησιότητα της φέτας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και σε άλλα θεσμικά όργανα – με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κτηνοτροφία και το μέλλον της εθνικής μας οικονομίας.

Πιέσεις για αναβολή της γιορτής

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι πιέσεις προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Ελασσόνας για την αναβολή της προγραμματισμένης για το τριήμερο 18-20 Σεπτεμβρίου 9ης «Πανελλήνιας Γιορτής Φέτας και Γαστρονομίας», η οποία πρόκειται να διεξαχθεί στην πόλη της Ελασσόνας, καθώς το κλίμα στις τάξεις των κτηνοτρόφων μόνο γιορτινό δεν είναι.

Κάποιοι απειλούν με συλλαλητήρια την ημέρα έναρξης της γιορτής, άλλοι χαρακτηρίζουν «ανεπιθύμητη» την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, που συνδιοργανώνει την εκδήλωση, και άλλοι ζητούν να ακολουθηθεί το παράδειγμα του Δήμου Τυρνάβου, ο οποίος ακύρωσε τη Γιορτή της Κτηνοτροφίας στο Αργυροπούλι.

Στον αντίποδα, υπάρχουν και οι υποστηρικτές της κανονικής διεξαγωγής της Πανελλήνιας Γιορτής Φέτας, οι οποίοι θεωρούν ότι η εκδήλωση της Ελασσόνας θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο, ώστε να διοργανωθεί ημερίδα –ενταγμένη στη γιορτή–, στο πλαίσιο της οποίας οι κτηνοτρόφοι θα ενημερωθούν από επιστήμονες για την αντιμετώπιση των ζωονόσων, αλλά και να σταλεί ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλη τη χώρα ότι παρά τις δυσκολίες και τις κακουχίες οι κτηνοτρόφοι παραμένουν στις επάλξεις στα χωριά τους, στις κτηνοτροφικές μονάδες και δίπλα στα ζώα, που από μικροί έμαθαν να φροντίζουν και να αγαπούν. «Ενδεχόμενη ματαίωση της γιορτής συνιστά και οριστική παραδοχή ήττας στη μάχη μας», τονίζουν με νόημα.