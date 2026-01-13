Με υποσχέσεις για ΑΤΑΚ, ΔΕΗ και πετρέλαιο έφυγαν μετά από την 4ωρη σύσκεψη στο Μαξίμου οι αγρότες

Με υποσχέσεις και δεσμεύσεις για χρέωση του αγροτικού ρεύματος στη χαμηλή κλίμακα των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα, για τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής που θα επιτρέπει την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο «στην αντλία» από το 2026, καθώς και με προφορική δέσμευση για την επίλυση του ζητήματος της υποχρεωτικής εφαρμογής του ΑΤΑΚ σε Περιφερειακές Ενότητες όπου φέτος υπάρχουν προβλήματα αναγνώρισης τίτλων ιδιοκτησίας, αποχώρησαν οι αγρότες (εκπρόσωποι αγροτικών μπλόκων και οργανώσεων από συνολικά 14 περιοχές της χώρας) από τη μαραθώνια συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι ομάδα των 25 έφτασαν το Μαξίμου λίγο μετά τις 14:30 και αποτελούταν από προέδρους και μέλη αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Κρήτη, καθώς και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από μέτρα βιοασφάλειας (με απώλειες ζωικού κεφαλαίου).

Να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύτηκε για συνάντηση με κτηνοτρόφους την άλλη εβδομάδα για το θέμα της ευλογιάς.

Τα θέματα που συζητήθηκαν

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας: «Σήμερα γίνεται η αρχή ενός διαλόγου που πρέπει να δώσει λύση»

Την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση βλέπουν οι κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας μετά τη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας.

Όπως ανέφερε, η συνάντηση αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για νέα σύσκεψη την επόμενη εβδομάδα, αποκλειστικά με τους κτηνοτρόφους, με αντικείμενο το κρίσιμο ζήτημα της ευλογιάς.

«Είναι πλέον απαίτηση η αρμόδια επιτροπή να μεταβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διαπραγματευτεί το θέμα του εμβολίου και να αντιμετωπιστεί διαφορετικά και συνολικά το πρόβλημα της ευλογιάς», υπογράμμισε ο κ. Μπαλούκας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και πως οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους πραγματικούς παραγωγούς. «Για να δηλώσουμε ικανοποιημένοι, θα περιμένουμε τη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας, όπου θα πρέπει να υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις και συγκεκριμένες αποφάσεις», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Θεσσαλίας τόνισε ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο αναμονής: «Σήμερα γίνεται η αρχή ενός διαλόγου που οφείλει να δώσει λύση. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Ζητάμε πίσω τις δουλειές μας και τις ζωές μας».

Κυβερνητικές πηγές

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η σημερινή συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν θα συνεχιστεί με συνάντηση των εκπροσώπων με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα στο ίδιο καθεστώς, εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης, δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο. Και από σήμερα ούτε το ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται. Ενώ θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων», αναφέρουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές.

Αυτοί που δεν πήγαν

Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας.

Όπως αναφέρουν, η απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι:

Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.

Καβουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης.

Εκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντηση ήταν από πλευράς κυβέρνησης οι εξής:

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη συνάντησή του με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου

«Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.

Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.

Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.

Αυτή είναι η κατευθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές. Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».