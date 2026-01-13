Αφιέρωμα: Ζιζανιοκτονία Σιτηρών

Τα ζιζάνια αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους περιοριστικούς παράγοντες στην καλλιέργεια των σιτηρών. Από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, ανταγωνίζονται τα καλλιεργούμενα φυτά για νερό, θρεπτικά στοιχεία, φως και χώρο, μειώνοντας την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

Η αποτελεσματική διαχείρισή τους δεν αποτελεί απλώς καλλιεργητική πρακτική, αλλά βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των σιτηρών. Η κατανόηση του ρόλου και της δυναμικής των ζιζανίων αποτελεί το πρώτο βήμα για την εφαρμογή ολοκληρωμένων και στοχευμένων στρατηγικών προστασίας, ιδιαίτερα σε συνθήκες εντατικής γεωργίας και κλιματικής μεταβλητότητας.

Η «ΥΧ», μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις από το χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας, επιδιώκει να αναδείξει τα νέα δεδομένα στον τομέα αυτό προς όφελος των παραγωγών.